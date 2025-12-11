Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightകുടലിലെ ബാക്ടീരിയ...
    Health News
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 11:42 PM IST

    കുടലിലെ ബാക്ടീരിയ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ബുദ്ധിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ന്ദ്ര ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും ജ​ർ​മ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സ​ർ​വി​സി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്...
    കുടലിലെ ബാക്ടീരിയ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ബുദ്ധിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം
    cancel
    Listen to this Article

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ലെ ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി​യെ​യും പ​ഠ​ന​ശേ​ഷി​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന​തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ജൈ​വ​ശാ​സ്ത്ര കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി ഇ​ൻ​ഡോ-​ജ​ർ​മ​ൻ ഗ​വേ​ഷ​ക​സം​ഘം. ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക് ഉ​പ​യോ​ഗം, തെ​റ്റാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം എ​ന്നി​വ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കു​ട​ലി​ലെ സൂ​ക്ഷ്മാ​ണു​ക്ക​ളു​ടെ (ഗ​ട്ട് മൈ​ക്രോ​ബ​യോം) അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ വീ​ക്കം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ബി.​എം.​സി ബ​യോ​ള​ജി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ല​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ഠ​നം പ​റ​യു​ന്നു.

    ഈ ​വീ​ക്കം ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന നാ​ഡീ​വ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് സു​പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.കേ​ന്ദ്ര ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും ജ​ർ​മ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സ​ർ​വി​സി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    കൊ​ച്ചി ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ന്യൂ​റോ​സ​യ​ൻ​സ്, സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ് ഇ​ൻ ന്യൂ​റോ ഡീ​ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ബ്രെ​യി​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മേ​ധാ​വി ഡോ. ​പി.​എ​സ്. ബേ​ബി ച​ക്ര​പാ​ണി, ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ബ്രൗ​ൺ​ഷ്വൈ​ഗി​ലെ​യും ഹെ​ൽ​മ്ഹോ​ൾ​ട്സ്​​ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഫെ​ക്ഷ​ൻ റി​സ​ർ​ച്ചി​ലെ​യും പ്ര​ഫ. മാ​ർ​ട്ടി​ൻ കോ​ർ​ട്ടെ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:intelligencebacteria
    News Summary - Study suggests gut bacterial imbalance may affect intelligence
    Similar News
    Next Story
    X