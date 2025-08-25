Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightഹോ​മി​യോ വ​കു​പ്പി​ൽ...
    Health News
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 12:58 PM IST

    ഹോ​മി​യോ വ​കു​പ്പി​ൽ സി.​എം.​ഒ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ കു​റ​വ്; ജി​ല്ല​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത് പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    • ആ​കെ​യു​ള്ള​ത് ഏ​ഴ് എ​ണ്ണം മാ​ത്രം
    • നി​ക​ത്താ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് 20 ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ത​സ്തി​ക​ക​ളും
    ഹോ​മി​യോ വ​കു​പ്പി​ൽ സി.​എം.​ഒ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ കു​റ​വ്; ജി​ല്ല​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത് പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം
    cancel

    മ​ല​പ്പു​റം: 11 ഹോ​മി​യോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി​ക​ൾ ചീ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ത്ത​ത് കാ​ര​ണം ജി​ല്ല​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത് പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം. ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം മാ​റി പോ​കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ഇ​തോ​ടെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​കു​ക​യാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി​സ്‌​പെ​ൻ​സ​റി​ക​ളാ​യ നെ​ടി​യി​രു​പ്പ്, അ​രീ​ക്കോ​ട്, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, പോ​രൂ​ർ, നി​ല​മ്പൂ​ർ, പൊ​ന്നാ​നി, പൊ​യി​ലി​ശ്ശേ​രി, പു​ക​യൂ​ർ, ആ​ല​ങ്കോ​ട്, വ​ണ്ടൂ​ർ, കൂ​രാ​ട് എ​ന്നി​വി​ങ്ങ​ൾ ചീ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി​സ്‌​പെ​ൻ​സ​റി​ക​ളാ​യി ഉ‍യ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ഇ​ത്ര​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​എം.​ഒ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ജി​ല്ല​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ മു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​രെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സി.​എം.​ഒ ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ള്ള​ത്.

    മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് കു​റ​വാ​യ​ത് ജി​ല്ല​യി​ൽ സേ​വ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​യി​ട്ടും ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ കു​റ​വ് കാ​ര​ണം മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ ഏ​ഴി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സി.​എം.​ഒ ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ള്ള​ത്. നി​ല​വി​ൽ പ​ട്ട​ർ​ക്ക​ട​വ്, അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, കാ​ളി​കാ​വ്, വ​ട്ടം​കു​ളം, പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, കു​റ്റി​പ്പു​റം ഗ​വ. ഹോ​മി​യോ ആ​ശു​പ​ത്രി, വ​ണ്ടൂ​ർ ഗ​വ.​ഹോ​മി​യോ കാ​ൻ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ.

    ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ത​സ്കി​ക​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹോ​മി​യോ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വ​കു​പ്പി​ന് നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വി​ഷ​യം ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12ന് ​ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള ഗ​വ. ഹോ​മി​യോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വി​ഷ​യം നേ​രി​ട്ട് ധ​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ കു​റ​വ് കാ​ര​ണം അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പ​ല ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും പ്ര​മോ​ഷ​നും ത​ട​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥി​തി​യു​മു​ണ്ട്.

    എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 14 വ​ർ​ഷം വ​രെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് പ്ര​മോ​ഷ​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ത​ട​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ജി​ല്ല​യി​ലെ 20 ഗ​വ. ഹോ​മി​യോ ഡി​സ്‌​പെ​ൻ​സ​റി​ക​ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ക​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. താ​ത്കാ​ലി​ക​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ത​സ്തി​ക​യി​ൽ സേ​വ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ഴൂ​ർ, ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം, വേ​ങ്ങ​ര, പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, മൂ​ന്നി​യൂ​ർ, മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, പൊ​ന്മു​ണ്ടം, കീ​ഴാ​റ്റൂ​ർ, വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, മ​ങ്ക​ട, മു​തു​വ​ല്ലൂ​ർ, ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, ചെ​റി​യ​മു​ണ്ടം, പു​ളി​ക്ക​ൽ, അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, എ​ട​യൂ​ർ, അ​രി​മ്പ്ര, പ​ട്ട​ർ​ക്ക​ട​വ്, വ​ട്ടം​കു​ളം എ​ന്നീ ഗ​വ.​ഹോ​മി​യോ ഡി​സ്‌​പെ​ൻ​സ​റി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​നി​യും ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:doctorsmalappuram districtmedical officermalappuram district healthPharmacist appointmentHomeopathy Departmenthomeo dispensaries
    News Summary - Shortage of CMO posts in the homeopathy sector; The district is losing the services of experienced doctors
    Similar News
    Next Story
    X