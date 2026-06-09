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    Health News
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 12:04 PM IST

    ഷിഗല്ല: സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്

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    ഷിഗല്ല: സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്
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    സുൽത്താൻ ബത്തേരി: രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ച വയാനാട്ടിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിലവിൽ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത ഉന്നത തല യോഗത്തിനുശേഷം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വയനാട് കൊളിയാടി മാർ ബസേലിയോസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സ്കൂൾ തുറന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വ്യാപകമായി പനിയും ചർദ്ദിയും വളയറിളക്കവും അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുട്ടികൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

    ഇതുവരെ 443 പേർ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ 68 പേർ ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റായിട്ടുണ്ട്. 26 പേർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും 42 പേർ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലുമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. 14 പേർക്ക് പുതുതായി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായും 163 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    ഇതോടെ ജില്ലായിൽ ജാഗ്രത് ശക്തമാക്കി. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, വീടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെന്മേനി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ഇന്ന് അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടക്കും. കിണറുകൾ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഡ്രൈവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    രോഗബാധിതരുടെ സഹോദരങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി. ആർക്കെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായാൽ ഉടൻ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത കുട്ടികളെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

    ഷിഗല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച 35 ആദിവാസി വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം തുടരുകയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

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