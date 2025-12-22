Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 11:44 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 11:44 PM IST

    അനാഥയായ ദുർഗക്ക്​ ആയുസ്സേകി ഷിബു; ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ രാജ്യത്ത്​ ആദ്യം

    എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി ഷി​ബു​വി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് വാ​ളൂ​രാ​ൻ, ഡോ. ​ജി​യോ​പോ​ൾ, ഡോ. ​രാ​ഹു​ൽ, ഡോ. ​പോ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു (ഇൻ സൈറ്റിൽ ഷിബുവിന്റെ ചിത്രവും)

    കൊ​ച്ചി: ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്​​​ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി. നേ​പ്പാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ 22കാ​രി ദു​ർ​ഗ​ക്ക്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മ​സ്തി​ഷ്ക​മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച കൊ​ല്ലം ചി​റ​ക്ക​ര ഇ​ട​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി എ​സ്. ഷി​ബു​വി​ന്റെ (46) ഹൃ​ദ​യം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ഭി​മാ​ന​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    അ​നാ​ഥ​യാ​യ ദു​ർ​ഗ​ക്കാ​യി കേ​ര​ളം ക​രു​ത​ലോ​ടെ കൈ​കോ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി​ ഒ​രു ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നീ​ണ്ട നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ വി​ദേ​ശ പൗ​ര​യാ​യ ദു​ർ​ഗ​ക്ക്​ തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ 3.14ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ​ര​യോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ മ​സ്തി​ഷ്ക​മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച ഷി​ബു​വി​ന്റെ ഏ​ഴ്​ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​രു വൃ​ക്ക തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലെ​യും ഒ​രു വൃ​ക്ക കൊ​ല്ലം ട്രാ​വ​ന്‍കൂ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലെ​യും ക​ര​ള്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​യും ര​ണ്ട് നേ​ത്ര​പ​ട​ല​ങ്ങ​ള്‍ റീ​ജ​ന​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഒ​ഫ്താ​ല്‍മോ​ള​ജി​യി​ലെ​യും രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഷി​ബു​വി​ന്‍റെ ച​ർ​മം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലെ സ്‌​കി​ന്‍ ബാ​ങ്കി​നും കൈ​മാ​റി.

    ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ട​ത്ത് ഹോ​ട്ട​ൽ​ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യ ഷി​ബു ഡി​സം​ബ​ര്‍ 14ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രു​മ്പോ​ൾ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ മൂ​ക്കാ​ട്ട്​​കു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ച്​ തെ​റി​ച്ചു​വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ഉ​ട​ന്‍ പാ​രി​പ്പ​ള്ളി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ര്‍ 21ന് ​മ​സ്തി​ഷ്ക​മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ച്ച​തോ​ടെ കു​ടും​ബം അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​മ്മ​തം ന​ൽ​കി. ശ​കു​ന്ത​ള​യാ​ണ്​ ഷി​ബു​വി​ന്‍റെ മാ​താ​വ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ഷി​ജി, സ​ലീ​വ്.

