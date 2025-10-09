Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightസെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19;...
    Health News
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:23 AM IST

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19; അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പാ​മ്പു​ക​ടി അ​വ​ബോ​ധ ദി​നാ​ച​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19; അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പാ​മ്പു​ക​ടി അ​വ​ബോ​ധ ദി​നാ​ച​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പാ​മ്പു​ക​ടി അ​വ​ബോ​ധ ദി​നാ​ച​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജി​ല്ല​ത​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ള്ളാ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പാ​മ്പു​ക​ടി അ​വ​ബോ​ധ ദി​നാ​ച​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജി​ല്ല​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ള്ളാ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​ര​പ്പ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ സി. ​രേ​ഖ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ജോ​സ് മാ​ത്യു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ജി​ല്ല സ​ർ​വൈ​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ന്‍.​വി. സ​ത്യ​ന്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വെ​ള്ള​രി​ക്കു​ണ്ട് താ​ലൂ​ക്ക് ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് ആ​ശു​പ​ത്രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ഷി​ൻ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജി​ല്ല എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​പി. ഹ​സീ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ്, ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ദൗ​ത്യം, വ​നം-​വ​ന്യ​ജീ​വി വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. പാ​മ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക, ക​ടി​യേറ്റാ​ലുള്ള പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ, മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​വു​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രിയിൽ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ബ​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ന​ന്ദ​ൻ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, പാ​ണ​ത്തൂ​ർ കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ടി.​കെ. ശ്ര​വ്യ എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

    ചി​കി​ത്സ എ​വി​ടെ?

    പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റാ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ന്റി സ്‌​നേ​ക്ക് വെ​നം കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റാ​ൽ ചെ​യ്യ​ണം

    • ശാ​ന്ത​ത പാ​ലി​ക്കു​ക
    • പാ​മ്പി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റു​ക
    • മു​റി​വു​ള്ള ഭാ​ഗം (ക​ടി​യേ​റ്റ ഭാ​ഗം) ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​തെ വെ​ക്കു​ക
    • ചെ​രി​പ്പു​ക​ൾ, ബെ​ൽ​റ്റ്, മോ​തി​രം, വാ​ച്ചു​ക​ൾ, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​റു​കി​യ​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മു​റി​വേ​റ്റ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റു​ക
    • ഇ​ട​തു​വ​ശം ചരി​ഞ്ഞ് വ​ല​തു​കാ​ൽ വ​ള​ച്ച് കൈ​ക​ളി​ൽ മു​ഖം ചേ​ർ​ത്ത് കി​ട​ത്തു​ക
    • വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി സ​മീ​പ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ര​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക

    ചെ​യ്യ​രു​ത്

    • പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​​ക്ക​രു​ത്
    • മു​റി​വേ​റ്റ ഭാ​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ മു​റി​വ് വ​രു​ത്തു​ക​യോ മു​റി​വി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പൊ​ടി​ക​ൾ / മ​രു​ന്നു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് പു​ര​ട്ടു​ക​യോ അ​രു​ത്
    • ര​ക്ത​ചം​ക്ര​മ​ണം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വി​ധ​ത്തി​ൽ മു​റി​വേ​റ്റ​ഭാ​ഗം കെ​ട്ട​രു​ത്
    • രോ​ഗി​യെ ക​മി​ഴ്ത്തി കി​ട​ത്ത​രു​ത്, ഇ​ത് ശ്വ​സ​ന​പ്ര​ക്രി​യ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കാം
    • പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​യോ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത ചി​കി​ത്സ​ക​ളോ അ​രു​ത്
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:InternationalSnakebiteHealth NewsAwareness Day
    News Summary - September 19; International Snakebite Awareness Day
    Similar News
    Next Story
    X