റഷ്യയിൽ പ്ലേഗ് പടരുന്നു? റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി അധികൃതർ; വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ

റഷ്യയിൽ പ്ലേഗ് പടരുന്നു? റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി അധികൃതർ; വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒtext_fields
മോസ്കോ: റഷ്യയിലെ സൈബീരിയയിൽ വീണ്ടും പ്ലേഗ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ക്രെംലിൻ. മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഭൂരിഭാഗവും തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണെന്ന് റഷ്യൻ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വിഷയം ഗൗരവത്തിലെടുത്ത ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ) സംഭവത്തിൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് റഷ്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സൈബീരിയയിലെ ഇർകുത്സ്ക് മേഖലയിലുള്ള പ്ലേഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ജീവനക്കാരി ദാര്യ ഷിപിലോവ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് തകർന്ന് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇത് പ്ലേഗ് ബാധയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമവാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നത്. ലബോറട്ടറി ജീവനക്കാരിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ മറ്റ് പ്ലേഗ് അണുബാധകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് റഷ്യയുടെ ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണ വിഭാഗമായ റോസ്പോത്രെബ്നാഡ്സോർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
സംഭവത്തിൽ റഷ്യ കൂടുതൽ സുതാര്യത പുലർത്തണമെന്ന് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് സാഹചര്യം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ ഈ രോഗബാധ മൂലമുള്ള ഭീഷണി വളരെ കുറവാണെന്ന് യു.എസ് സെന്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സി.ഡി.സി) ഡയറക്ടർ എറിക്ക സ്വാർട്ട്സ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈബീരിയയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഇർകുത്സ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ ജീവനക്കാരനും അജ്ഞാത കാരണങ്ങളാൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം ബാധിച്ചുവെന്ന മാധ്യമവാർത്തകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മരണത്തിന് കാരണമായ യഥാർത്ഥ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഏതാണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും, കൃത്യമായ സമയത്ത് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ എപ്പിഡെമിക് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ മരിയ വാൻ കർഖോവ് വ്യക്തമാക്കി.
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