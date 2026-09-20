ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് റോബോട്ടോ സർജനോ? റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെ പിന്നിലെ സത്യം ഇതാ

ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് റോബോട്ടോ സർജനോ? റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെ പിന്നിലെ സത്യം ഇതാtext_fields
റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മെഷീനുകൾ സ്വയം തീരുമാനമെടുത്ത് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയാണെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സർജന്റെ കൈകളുടെയും കണ്ണുകളുടെയും കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്ന ഒരു വിപുലീകരണം മാത്രമാണ്. രോഗിക്ക് പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള എല്ലാ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റേഷനിലിരുന്ന് ത്രീഡി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ശരീരാവയവങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സർജൻ തന്നെയാണ്.
വളരെ ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ പ്രക്രിയ മൂലം രോഗിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര വേദന, രക്തനഷ്ടം, അണുബാധക്കുള്ള സാധ്യത എന്നിവ വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ സുഖം പ്രാപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനും സാധിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിൽ വിദേശത്തു നിന്നും വൻ തുകക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടിക് മെഷീനുകൾ വൻകിട നഗരങ്ങളിലെ ധനികർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ എൻജിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരും ചേർന്ന് തദ്ദേശീയമായി ഇത്തരം അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചികിത്സാച്ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറക്കുകയും സാധാരണക്കാരായ ഇടത്തരക്കാർക്കും ഈ അത്യാധുനിക ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഹൈ-സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വലിയ നഗരങ്ങളിലിരിക്കുന്ന മികച്ച വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർക്ക് മൈലുകൾ അകലെയുള്ള ഗ്രാമീണ ക്ലിനിക്കുകളിലെ രോഗികളെപ്പോലും വിജയകരമായി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി നൂതന മെഡിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളും മെഷീനുകളും ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ആഗോള റോബോട്ടിക് മെഡിക്കൽ ഹബ്ബായി അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
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