    Health News
    date_range 15 Sept 2025 4:36 PM IST
    date_range 15 Sept 2025 4:36 PM IST

    കാന്‍സര്‍ ചികിത്സയില്‍ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തം; ഡോ. ജലധര ശോഭനന് അംഗീകാരം

    260 ഗ​വേ​ഷ​ക​രി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ഡോ. ​ജ​ല​ധര ശോ​ഭ​ന​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്‌
    കാന്‍സര്‍ ചികിത്സയില്‍ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തം; ഡോ. ജലധര ശോഭനന് അംഗീകാരം
    ഡോ. ​ജ​ല​ധ​ര ശോ​ഭ​ന​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​ന്‍സ​റി​നു കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫോ​ട്ടോ സെ​ന്‍സി​റ്റൈ​സ​റും അ​ള്‍ട്രാ​സെ​ന്‍സി​റ്റീ​വ് ഓ​ക്‌​സി​ജ​ന്‍ സെ​ന്‍സ​റു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നാ​നോ ഉ​പ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​ന്‌ ഹൂ​സ്റ്റ​ണി​ലെ ബെ​യ്‌​ല​ര്‍ കോ​ള​ജ് ഒ​ഫ് മെ​ഡി​സി​നി​ല്‍ പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​റ്റും മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യ ഡോ. ​ജ​ല​ധ​ര ശോ​ഭ​ന​ന് ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം.

    കാ​ന്‍സ​ര്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ കാ​ന്‍സ​ര്‍ കോ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ലി​ന് ഒ​രു മി​ല്ലി​ലി​റ്റ​ര്‍ ര​ക്ത​ത്തി​ല്‍ 110 സ​ര്‍ക്കു​ലേ​റ്റിം​ഗ് ട്യൂ​മ​ര്‍ സെ​ല്ലു​ക​ള്‍ വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​വു​ള്ള ലി​ക്വി​ഡ് ബ​യോ​പ്‌​സി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഡോ. ​ജ​ല​ധ​ര വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ന് ജാ​പ്പ​നീ​സ് ഫോ​ട്ടോ​കെ​മി​സ്ട്രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ജെ.​പി.​പി.​എ ര​സ​ത​ന്ത്ര അ​വ​ത​ര​ണ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 260 ഗ​വേ​ഷ​ക​രി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ഡോ. ​ജ​ല​ധര ശോ​ഭ​ന​നെ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്‌. കേ​ശ​വ​ദാ​സ​പു​രം കൊ​ല്ല​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ റി​ട്ട​യേ​ര്‍ഡ് എ​യ​ര്‍ഫോ​ഴ്‌​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ ശോ​ഭ​ന​ന്റെ​യും ബീ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​യ ഡോ. ​ജ​ല​ധ​ര വി​മ​ന്‍സ് കോ​ള​ജി​ല്‍ നി​ന്നും ബി​രു​ദ​വും എം​ജി യൂ​ണി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ല്‍ നി​ന്നും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ദ​ര ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി.

