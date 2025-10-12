Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 12 Oct 2025 9:59 PM IST
    date_range 12 Oct 2025 9:59 PM IST

    പോളിയോ തുള്ളി മരുന്ന് വിതരണത്തിന്‌ തുടക്കം

    പോളിയോ തുള്ളി മരുന്ന് വിതരണത്തിന്‌ തുടക്കം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പോ​ളി​യോ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ൾ​സ് പോ​ളി​യോ ഇ​മ്യൂ​ണൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്‌ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്‌ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ബ​സ്‌ സ്‌​റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ, വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ൾ, പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സ്‌​ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച 22,383 ബൂ​ത്തു​ക​ൾ വ​ഴി അ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ തു​ള്ളി​മ​രു​ന്ന്‌ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​തു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി ഗ​വ. ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ൽ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ്‌ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. 21.11 ല​ക്ഷം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്‌ പോ​ളി​യോ തു​ള്ളി​മ​രു​ന്ന്‌ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്‌. ഞാ​യ​റാ​ഴ്‌​ച തു​ള്ളി​മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് 13നും 14 ​നും വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ന​ൽ​കും.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം​ ജി​ല്ല​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം തൈ​ക്കാ​ട് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, മാ​ധ​വ​ദാ​സ്, ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ബി​ന്ദു മോ​ഹ​ൻ, ന​ടി കാ​ല​ടി ഓ​മ​ന എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:pulse polio
    News Summary - Pulse polio immunisation drive
