തുള്ളിമരുന്നും കുത്തിവെപ്പും രണ്ടും വേണോ? പോളിയോ വാക്സിനേഷനെക്കുറിച്ച് അറിയാം

തുള്ളിമരുന്നും കുത്തിവെപ്പും രണ്ടും വേണോ? പോളിയോ വാക്സിനേഷനെക്കുറിച്ച് അറിയാംtext_fields
പോളിയോ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ച് സ്ഥിരമായ പക്ഷാഘാതത്തിനും ചിലപ്പോൾ മരണത്തിനും കാരണമാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. 2014ൽ ഇന്ത്യ പോളിയോമുക്ത രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈറസ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 24ന് ആചരിക്കുന്ന ലോക പോളിയോ ദിനത്തിൽ, കുട്ടികളെ പോളിയോയിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമാണെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്.
പോളിയോ പ്രതിരോധത്തിനായി കുട്ടികൾക്ക് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്നും, പോളിയോ കുത്തിവെപ്പും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും പോളിയോയിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നവയാണെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ്. തുള്ളിമരുന്ന് വൈറസ് കുടലിൽ പെരുകുന്നതും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരുന്നതും കുറക്കാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ കുത്തിവെപ്പ് രോഗംമൂലമുള്ള പക്ഷാഘാതത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.
പോളിയോ പ്രതിരോധത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാക്സിനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വായിലൂടെ നൽകുന്ന ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ (ഒ.പി.വി) കുടലിൽ പ്രതിരോധശേഷി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യത കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കുത്തിവെപ്പിലൂടെ നൽകുന്ന ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് പോളിയോ വാക്സിൻ (ഐ.പി.വി) രക്തത്തിൽ പ്രതിരോധ ആന്റിബോഡികൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും പോളിയോ മൂലമുള്ള പക്ഷാഘാതത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
പോളിയോ കുത്തിവെപ്പ് എടുത്ത കുട്ടികൾക്കും തുള്ളിമരുന്ന് ഡോസുകൾ നൽകണം. അതുപോലെ, പതിവ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികൾക്കും പൾസ് പോളിയോ കാമ്പയിനിൽ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അധിക തുള്ളിമരുന്ന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തേ വാക്സിനുകൾ നൽകിയിട്ടും വീണ്ടും തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്നത് മുൻ ഡോസുകൾ ഫലിച്ചില്ലെന്നതിന്റെ സൂചനയല്ല. കുട്ടികളിലെ പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്താനും സമൂഹത്തിൽ വൈറസ് വ്യാപനം കുറക്കാനുമാണ് അധിക ഡോസുകൾ നൽകുന്നത്.
വാക്സിനേഷൻ പൂർണമായും എടുത്താലും രോഗത്തിനെതിരെ നൂറുശതമാനം സംരക്ഷണം ഉറപ്പുനൽകാനാകില്ലെങ്കിലും നിർദേശിച്ച എല്ലാ ഡോസുകളും സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷാഘാതത്തിനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും വാക്സിൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ വൈറസിന് പടരാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം കുറയുന്നു. ഇതുവഴി നവജാതശിശുക്കൾക്കും ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും പരോക്ഷ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു.