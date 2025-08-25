Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Health News
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 8:51 AM IST

    ജലജന്യരോഗങ്ങൾ വർധിക്കു​മ്പോഴും പി.സി.ആർ പരിശോധന സൗകര്യം അപര്യാപ്തം

    പി.​സി.​ആ​ർ ലാ​ബ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മാ​ത്രം
    PCR test
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​മീ​ബി​ക് മെ​നി​ഞ്ചൈ​റ്റി​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജ​ല​ജ​ന്യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴും വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ പോ​ളി​മ​റേ​സ് ചെ​യി​ൻ റി​യാ​ക്ഷ​ൻ (പി.​സി.​ആ​ർ) അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ലാ​ബി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ പി.​സി.​ആ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​നാ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​ത്.

    അ​തി​നാ​ൽ, അ​മീ​ബി​ക് മെ​നി​ഞ്ചൈ​റ്റി​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ പി.​സി.​ആ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ പി.​സി.​ആ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം, കോ​ള​റ, ഷി​ഗ​ല്ല, വ​യ​റി​ള​ക്കം, എ​ലി​പ്പ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​ടി​ക്കാ​നും കു​ളി​ക്കാ​നും മ​റ്റ് വീ​ട്ടാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളം കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23 വ​രെ 39 പേ​രാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മെ​നി​ഞ്ചൈ​റ്റി​സി​ന് ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ എ​ട്ടു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. 2015 പേ​ർ​ക്ക് എ​ലി​പ്പ​നി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. 122 പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. 8112 പേ​ർ​ക്ക് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 56 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 83 പേ​ർ​ക്ക് ഷി​ഗ​ല്ല​യും ബാ​ധി​ച്ചു.

    വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ക​ല​രു​ന്ന​താ​ണ് ജ​ല​ജ​ന്യ​രോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി​സ​റ്റു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു കാ​ര​ണം വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര, ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ഫ​ല​വും വൈ​കു​ന്ന​താ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ജി​ല്ല ലാ​ബു​ക​ളും സ​ബ് ജി​ല്ല ലാ​ബു​ക​ളു​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. പി.​സി.​ആ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​നാ സൗ​ക​ര്യം ഇ​ല്ല. ജി​ല്ലാ ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ്ഥി​രം മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ളെ നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​ബ് ജി​ല്ല ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്. ഇ​തും പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഫ​ലം വൈ​കാ​നും വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ട​ങ്ങാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പി.​സി.​ആ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    ര​ക്തം, സ്ര​വം, വെ​ള്ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി.​എ​ൻ.​എ സീ​ക്വ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ശ​ദ​പ​ഠ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ല​ബോ​റ​ട്ട​റി രീ​തി​യാ​ണ് പോ​ളി​മ​റേ​സ് ചെ​യി​ൻ റി​യാ​ക്ഷ​ൻ (പി.​സി.​ആ​ർ).

    രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ളു​ടെ ജ​നി​ത​ക ഘ​ട​ന, രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ളു​ടെ ജ​നി​ത​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. രോ​ഗ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലും പി.​സി.​ആ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    TAGS:PCR testingHealth NewsWaterborne diseasesFacility Shortage
