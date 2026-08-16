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    Health News
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 10:21 PM IST

    യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്, ഈ വെള്ളത്തിൽ കോളിയുണ്ട്; റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ വാ​ട്ട​ർ കൂ​ള​റിലും ഇ ​കോ​ളി ബാ​ക്ടീ​രി​യ സാന്നിധ്യം

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    യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്, ഈ വെള്ളത്തിൽ കോളിയുണ്ട്; റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ വാ​ട്ട​ർ കൂ​ള​റിലും ഇ ​കോ​ളി ബാ​ക്ടീ​രി​യ സാന്നിധ്യം
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​യ ഇ ​കോ​ളി ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി കം​പ്ട്രോ​ള​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ (സി.​എ.​ജി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    വാ​ട്ട​ർ കൂ​ള​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച കു​ടി​വെ​ള്ള സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ ​കോ​ളി ബാ​ക്ടീ​രി​യ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. റെ​യി​ൽ​വേ വാ​ഷ്‌​റൂ​മു​ക​ളി​ലും വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി സി.​എ.​ജി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജ​ങ്ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ ​കോ​ളി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ഛത്ര​പ​തി ശി​വാ​ജി മ​ഹാ​രാ​ജ് ടെ​ർ​മി​ന​സ്, ഭി​വ​ണ്ടി റോ​ഡ്, ക​ല്യാ​ൺ, ലോ​ണാ​വാ​ല, മ​ധു​പൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ട്ട​ർ കൂ​ള​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പി​ളി​ലും ഇ ​കോ​ളി പോ​സി​റ്റി​വാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. എ​ല്ലാ സോ​ണു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 512 നോ​ൺ-​സ​ബ​ർ​ബ​ൻ ഗ്രേ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. 2022-23 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ എ​ട്ട് സോ​ണു​ക​ളി​ലെ 49 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ​യും 2023-24 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് സോ​ണു​ക​ളി​ലെ 56 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ​യും പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലെ ടാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച​വ​യി​ലും ടോ​ട്ട​ൽ കോ​ളി​ഫോം ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സി.​എ.​ജി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ ​കോ​ളി ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യു​ടെ ചി​ല വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ, വ​യ​റി​ള​ക്കം, വൃ​ക്ക ത​ക​രാ​റ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ല​യി​ട​ത്തും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റെ​യി​ൽ​വേ ബോ​ർ​ഡ് വി​വി​ധ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ശു​ചി​ത്വ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും സി.​എ.​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 512 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 458ലും ​അ​വ​ശ്യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ കു​റ​വു​ള്ള​താ​യും തെ​ളി​ഞ്ഞു.

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    TAGS:railwayEcoli bacteriadrinkingwater
    News Summary - Passenger alert: E. coli bacteria found in railway station water coolers
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