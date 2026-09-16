കാടുകയറി ചിന്തിക്കുന്നവരാണോ? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, നിശ്ശബ്ദമായി തലച്ചോറിനെ തളർത്തും

കാടുകയറി ചിന്തിക്കുന്നവരാണോ? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, നിശ്ശബ്ദമായി തലച്ചോറിനെ തളർത്തുംtext_fields
നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിപ്പോയ വീഴച്ചകളുടെ പേരിൽ കാടുകയറിചിന്തിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ?. അല്ലങ്കിൽ അമിതചിന്തയെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ടോ?. ധാരാള. പേർ ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത്ര നല്ല ശീലമെന്ന് ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം, എപ്പോൾ ചിന്ത നിർത്തണമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ പത്ത് വർഷത്തെ സമാധാനം കവർന്നെടുത്തേക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ് ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.ഡോ. അരുൺ ഉമ്മന്റ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന്:
ചിലർ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാനിടയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സങ്കൽപ്പിച്ച്, രാത്രി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുക,നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന ആകുലതയിൽ, ഇന്ന് ജീവിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും മറന്നുപോകുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധിയാണ്.ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അമിതചിന്തയെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ന്യൂറോസയൻസ് (നാഡീശാസ്ത്രം) പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. പ്രശ്നപരിഹാരം ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അമിതചിന്ത ഉത്തരങ്ങൾ തേടുന്നില്ല; പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടി
പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടികളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ്. മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തിലെത്തിച്ചതും, ജീവൻ രക്ഷാമരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിയതും, മഹത്തായ സംസ്കാരങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയതും ഇതേ തലച്ചോറാണ്. എന്നാൽ, ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇതേ തലച്ചോറിന് സ്വന്തം ഭയങ്ങളുടെയും സംശയങ്ങളുടെയും ഉത്കണ്ഠകളുടെയും വലയത്തിൽ സ്വയം കുടുങ്ങിപ്പോകാനും കഴിയും. കാരണം, മനുഷ്യൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ ജയിൽ പലപ്പോഴും കല്ലുകൊണ്ടല്ല നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്; അത് സ്വന്തം മനസ്സിനുള്ളിലാണ് പണിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ തലച്ചോറ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അപകടസാധ്യതകൾക്കായി നിരന്തരം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതിജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ പൂർവ്വികരെ സഹായിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ന്, ഭീഷണികൾ മാറി. വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് പകരം, തൊഴിൽ, പണം, ബന്ധങ്ങൾ, ആരോഗ്യം, പരീക്ഷകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, കുട്ടികളുടെ ഭാവി, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, പല സാങ്കൽപ്പിക ഭീഷണികളോടും യഥാർത്ഥ ഭീഷണികളോടെന്ന പോലെയാണ് തലച്ചോറ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഉത്കണ്ഠ നിറഞ്ഞ ഓരോ ചിന്തയും തലച്ചോറിലെ ആന്തരിക മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തെ (Alarm System) ഉണർത്തുന്നു.
അമിതചിന്തയുടെ അപകടം
മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിൽ 'അമിഗ്ഡാല' (Amygdala) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗമുണ്ട്. നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെ 'സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ' (അപകടസൂചന നൽകുന്ന ഉപകരണം) പോലെയാണ് ഇതിനെയും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. യഥാർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഭാവനയിലുള്ളതോ ആയ എന്തെങ്കിലും അപകടം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴെല്ലാം അത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
അമിതചിന്ത ഒരു ശീലമായി മാറുമ്പോൾ, അമിഗ്ഡാല അസാധാരണമാംവിധം സജീവമാകുന്നു. അപ്പോൾ മസ്തിഷ്കം കോർട്ടിസോൾ, അഡ്രിനാലിൻ തുടങ്ങിയ സ്ട്രെസ്ഹോർമോണുകൾ (stress hormones) ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നു, പേശികൾ മുറുകുന്നു, ഉറക്കം കുറയുന്നു, ദഹനപ്രക്രിയയെ ബാധിക്കുന്നു, ഏകാഗ്രത കുറയുന്നു. വിരോധാഭാസമെന്നു പറയട്ടെ, ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതേ മസ്തിഷ്കം സമ്മർദ്ദം മൂലം പ്രവർത്തനക്ഷമതയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാകുന്നു.
അതേസമയം, യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കാനും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സഹായിക്കുന്ന 'പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്' (prefrontal cortex) എന്ന ഭാഗത്തിന്, സമ്മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടിവരുന്നു.
വിഷ്യസ് സർക്കിൾ
ഇതിന്റെ ഫലമായി ദുഷിച്ച ചക്രം ( vicious circle) ആരംഭിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ചിന്ത → കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം → വ്യക്തമായ ചിന്തയുടെ കുറവ് → കൂടുതൽ ആശങ്ക → വീണ്ടും കൂടുതൽ ചിന്ത.
ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി
ന്യൂറോസയൻസിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലുകളിലൊന്നാണ് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും അനുസരിച്ച് സ്വന്തം നാഡീബന്ധങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിക്കാനുള്ള അത്ഭുതകരമായ കഴിവാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളത്. ഓരോ ചിന്തയും ഒരു കാട്ടിലൂടെ നടന്നുപോകുന്നതുപോലെയാണ്
ഒരേ ചിന്ത ഒരിക്കൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ, അവിടെയുണ്ടാകുന്ന പാത അവ്യക്തമായിരിക്കും. അതേ ചിന്ത ദിവസവും ചിന്തിച്ചാൽ, ആ പാത ഒരു വലിയ വഴിയായി മാറുന്നു. കാലക്രമേണ, നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം സ്വയം ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, "എനിക്ക് കഴിവില്ല" അല്ലെങ്കിൽ "എന്തോ മോശമായത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു" എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരം ചിന്തകൾ അനായാസം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാതകളെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഭാഗ്യവശാൽ, ഇതിന് യാഥാർഥ്യമായ മറുവശവുമുണ്ട്! ആരോഗ്യകരമായ പാതകൾ, പ്രത്യാശ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു, ശാന്തതയും ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും.
അമിതചിന്തയുടെ അപകടം
അമിതചിന്ത സമയം മാത്രമല്ല കവരുന്നത്. അത് ഉറക്കം കവരുന്നു, ആത്മവിശ്വാസം കവരുന്നു, സർഗ്ഗാത്മകത കവരുന്നു., ബന്ധങ്ങൾ കവരുന്നു. സാധാരണ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്തോഷം കവരുന്നു.പലരും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ശാരീരികമായി ഉണ്ടെങ്കിലും, മനസ്സുകൊണ്ട് നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ലയെന്നത്. എന്നിട്ടും, അവ സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്ന മട്ടിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അതിനുള്ള വൈകാരികമായ വില നൽകുന്നു.
തലച്ചോറിനെ നല്ല ശീലം പഠിപ്പിക്കുക
നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അതിന്റെ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം, ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ അടുത്ത പ്രവൃത്തിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
* നടക്കാൻ പോകുക, വ്യായാമം ചെയ്യുക, വായിക്കുക.
* പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
* മനസ്സിന് ശാന്തത നൽകുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക.
* നന്നായി ഉറങ്ങുക.
* ഫോണിലെ അനന്തമായ സ്ക്രോളിംഗ് നിയന്ത്രിക്കുക.
നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ്
ഓരോ ആരോഗ്യകരമായ ശീലവും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനോട് പറയുന്നത് 'നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ്' എന്നാണ്.സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു തലച്ചോറ് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുകയും, ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയും, പൂർണ്ണതയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഒരു ന്യൂറോസർജൻ എന്ന നിലയിൽ, മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മവും അസാധാരണവുമായ ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവിതം കൊണ്ടുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ അവയോട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ക്രമേണ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.
ഓർക്കുക! നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നിരന്തരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിവസവും അതിന് ഭയം നൽകിയാൽ, അത് ഭയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നു. മറിച്ച്, അതിന് പ്രതീക്ഷയും ധൈര്യവും ലക്ഷ്യബോധവും നൽകിയാൽ, അത് പതുക്കെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നേടുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കൈവരിക്കുന്നു.
രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ്, 'ഇന്നത്തെ എന്റെ ചിന്തകൾ എന്നെ കൂടുതൽ കരുത്തനാക്കിയോ, അതോ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണോ ചെയ്തത്?' എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക. കാരണം, നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ ചിന്തയും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഓർത്തുവെക്കുന്ന ഒരു പാഠമായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ചിന്തകൾ വിവേകത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാവ്ഡ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ നടത്തുന്ന ഓരോ സംഭാഷണവും അത് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആ വിശ്വാസങ്ങളാണ് കാലക്രമേണ, നമ്മുടെ ശീലങ്ങളേയും തീരുമാനങ്ങളേയും, ഒടുവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തേയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.
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