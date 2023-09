cancel camera_alt

കോഴിക്കോട്ട് നിപ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത നിർദേശമുള്ളതിനാൽ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മാസ്ക് ധരിച്ച് പോകുന്നവർ By വെബ് ഡെസ്ക് മ​ല​പ്പു​റം: മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​പ രോ​ഗം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​നം ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ആ​ർ. രേ​ണു​ക അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ല്ല ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള എ​ല്ലാ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല​യി​ൽ ത​യാ​റാ​യ​താ​യി ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ്ര​വ സാ​മ്പി​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നി​പ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ​മ്പ​ർ​ക്ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. നി​പ രോ​ഗം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഐ​സോ​ലേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യാ​നും സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​നും പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ നി​പ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളെ അ​വി​ടെ ത​ന്നെ ഐ​സോ​ലേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​രി​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ സ്ര​വ​സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ വൈ​റോ​ള​ജി ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ രോ​ഗി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രോ​ഗി​ക​ളെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വീകരിക്കാം മുൻകരുതൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി എ​ൻ 95 മാ​സ്‌​ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക. തു​മ്മു​മ്പോ​ഴും ചു​മ​ക്കു​മ്പോ​ഴും മൂ​ക്കും വാ​യും മ​റ​ക്കു​ക

കൈ​ക​ൾ ഇ​ട​യ്ക്കി​ട​ക്ക് സോ​പ്പും വെ​ള്ള​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 20 സെ​ക്ക​ന്റെ​ടു​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കു​ക. ഇ​ത് ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ൽ​ക്ക​ഹോ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ സാ​നി​റ്റൈ​സ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൈ ​വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം.

പ​നി​യു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​രും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ​നി​യോ​ടൊ​പ്പം ത​ല​വേ​ദ​ന, ഛർ​ദി, ജെ​ന്നി, പി​ച്ചും പേ​യും പ​റ​യു​ക, ചു​മ, ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സ​ത്തി​ന്റെ​യോ ശ്വാ​സം മു​ട്ട​ലി​ന്റെ​യോ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ട​ണം.

രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​വ​രി​ൽ​നി​ന്നും രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക

രോ​ഗി​യു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും അ​ണു​വി​മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.

നി​പ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​വ​ർ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സ​മ്പ​ർ​ക്കം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും പ​നി മാ​റു​ന്ന​തു​വ​രെ പ​രി​പൂ​ർ​ണ വി​ശ്ര​മം എ​ടു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​പ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​യി ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 04832734066 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. രോ​ഗം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സ​മ്പ​ർ​ക്ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി 7593843625 എ​ന്ന ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റി​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സേ​വ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഴു​വ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും പ​രി​ശീ​ല​നം നി​പ രോ​ഗ പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി. നി​പ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കു​ക​യും നി​പ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. Show Full Article

nipa There is no Malappuram district person in the contact list.