Madhyamam
    Health News
    Health News
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:52 PM IST

    അട്ടപ്പാടിയിൽ നവജാത ശിശു മരിച്ചു

    തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി യു​വ​തി കോ​ട്ട​ത്ത​റ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ
    അട്ടപ്പാടിയിൽ നവജാത ശിശു മരിച്ചു
    Listen to this Article

    അ​ഗ​ളി: അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ യു​വ​തി പ്ര​സ​വി​ച്ച​യു​ട​നെ കു​ഞ്ഞ് മ​രി​ച്ചു. ഷോ​ള​യൂ​ർ സ്വ​ർ​ണ​പ്പി​രി​വ് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ സു​മി​ത്ര വെ​ള്ളി​ങ്കി​രി​യു​ടെ കു​ഞ്ഞാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മ​രി​ച്ച​ത്. തൈ​റോ​യ്ഡ് രോ​ഗി​യാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ ആ​റാ​മ​ത്തെ ഗ​ർ​ഭ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. അ​ഞ്ചു ത​വ​ണ ഗ​ർ​ഭം അ​ല​സി​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​രെ ഹൈ​റി​സ്ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ഗ​ളി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഗ​ർ​ഭ​കാ​ല​ത്തെ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    പു​ല​ർ​ച്ച അ​ഞ്ചോ​ടെ പ്ര​സ​വ​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട യു​വ​തി വീ​ട്ടി​ൽ​ത​ന്നെ പ്ര​സ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞി​ന് 25 ആ​ഴ്ച​യും അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​വും മാ​ത്ര​മേ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. 750 ഗ്രാം ​തൂ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കു​ഞ്ഞി​നെ ആ​ദ്യം അ​ഗ​ളി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    പി​ന്നീ​ട് കോ​ട്ട​ത്ത​റ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി അ​ഗ​ളി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ എം.​എ​സ്. മാ​ധ​വി​ക്കു​ട്ടി അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി യു​വ​തി കോ​ട്ട​ത്ത​റ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ്.

    AttappadiNewborn Died
