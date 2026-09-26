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    പുക വലിക്കണമെന്നില്ല; ഈ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ താളം തെറ്റിക്കും

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    പുക വലിക്കണമെന്നില്ല; ഈ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ താളം തെറ്റിക്കും
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    ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പുകവലിയാണ്. പുകവലി ഒഴിവാക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ശ്വാസകോശം സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ല. വിവിധ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും ജീവിതശൈലിയും ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത വായുവിൽ നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് ശ്വാസകോശാരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. ചില ശീലങ്ങളും ജീവിതശൈലി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്.

    1. വായു മലിനീകരണം

    ആരോഗ്യകരമല്ലാത്തതോ മലിനമായതോ ആയ വായു ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശങ്കയാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക, വ്യാവസായിക പുക എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ഇത് ശ്വാസംമുട്ടലോ ചുമയോ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തിൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട വായു ദിനംപ്രതി കൂടുതൽ സമയം ശ്വസിക്കുന്നത് ഈ അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ മലിന വായുവുമായുള്ള സമ്പർക്കം കുറയ്ക്കുകയും പൊതുവായ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

    2. അകത്തളങ്ങളിലെ മലിനീകരണം

    അകത്തള വായു മലിനീകരണം മറ്റൊരു പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്. പാചകത്തിൽ നിന്നുള്ള പുക, ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുക, ചന്ദനത്തിരി, കൊതുകുതിരി, അതുപോലെ തന്നെ വായുസഞ്ചാരമില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് ഈ മലിനീകരണത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ. വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്ത മുറികളിൽ കൂടുതൽ സമയം കഴിയുന്നത് ശ്വാസകോശവ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഇത് ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്, മികച്ച അടുക്കള എക്സോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും, അകത്തളങ്ങളിലെ വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും, പുകയുടെ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

    3. തൊഴിൽപരമായ അപകടങ്ങൾ

    തൊഴിൽപരമായ അപകട സാഹചര്യങ്ങൾ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത്. നിർമ്മാണം, നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ, ലബോറട്ടറികൾ, ഫാക്ടറികൾ എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പതിവായി പൊടിപടലങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കളുടെ പുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാസപദാർഥങ്ങൾ എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാം. ദീർഘകാല സമ്പർക്കം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. അപകടസാധ്യതയുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.

    4. പാസ്സീവ് സ്മോക്കിങ്

    പുകവലിക്കാത്തവർ പുകയേൽക്കുന്ന(പാസ്സീവ് സ്മോക്കിങ്) അവസ്ഥയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഗുരുതരമാണ്. ഹാനികരമായ പുകയില സംബന്ധമായ രാസവസ്തുക്കൾ ശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ പുകവലിക്കാരനാകേണ്ടതില്ല. പുകവലിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലും ശ്വാസകോശവ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, നിലവിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവരെ ഇത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും.

    5. ഹാനികരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

    നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ദോഷകരമായ പുക പുറത്തുവിടാറുണ്ട്. പെയിന്റുകൾ, ലായകങ്ങൾ, ശുചീകരണ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഹാനികരമായ രാസവസ്തുക്കൾ പുറത്തുവിടും. വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ അപകടം ചെയ്യും. ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശുപാർശകൾ പാലിക്കുകയും ഉപയോഗ സമയത്ത് കൃത്യമായ വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.

    6. നിശ്ചലമായ ജീവിതശൈലി

    ശാരീരം അനങ്ങാതെയുള്ള ജീവിതശൈലി ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പരോക്ഷമായി ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണം പോലെ ഇത് ശ്വാസകോശത്തെ നേരിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ശാരീരം അനങ്ങാതെയിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള കാർഡിയോറെസ്പിറേറ്ററി ഫിറ്റ്‌നസ് കുറയ്ക്കും. നിശ്ചലരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടാം. എപ്പോഴാണ് വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടയാക്കാം. വ്യായാമങ്ങൾ പതിവായി ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ്.

    അവഗണിക്കരുത്

    ചെറിയ ചെറിയ ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് പലരുടെയും ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടൽ, നെഞ്ചിലെ അസ്വസ്ഥത, അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത ശ്വാസംതടസ്സം എന്നിവ കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ മലിനീകരണം കൊണ്ടോ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് കരുതരുത്. ഇത് ആസ്ത്മ, വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, അണുബാധകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അന്തർലീനമായ അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കാം.

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    News Summary - Never Smoked- You Could Still Be Harming Your Lungs With These Habits
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