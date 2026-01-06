Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Health News
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:29 AM IST

    ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനാചരണം; ജില്ലയിലെ 19 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആൽബൻഡസോൾ ഗുളിക നൽകും

    ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനാചരണം; ജില്ലയിലെ 19 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആൽബൻഡസോൾ ഗുളിക നൽകും
    Listen to this Article

    കൽപറ്റ: ‘വിരബാധയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ, ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ’ എന്ന സന്ദേശവുമായി സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനാചരണം നടത്തുന്നു.

    ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച ജില്ലയിലെ 19 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിരവിമുക്ത ഗുളികയായ ആൽബൻഡസോൾ നൽകും.

    കുട്ടികളിലെ വിരബാധയില്ലാതാക്കി ശരിയായ പോഷണത്തിലേക്കും ആരോഗ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ജില്ലയിൽ 2,25,000 കുട്ടികൾക്കാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഗുളിക നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചഭക്ഷണശേഷം ജില്ലയിലെ അംഗൻവാടികൾ, സ്‌കൂളുകൾ എന്നിവയിലെ കുട്ടികളെ വിരവിമുക്ത ഗുളിക കഴിപ്പിക്കും. വിട്ടുപോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജനുവരി 12ന് ഗുളിക നൽകും. വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, ഇതര വകുപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ജില്ലതല ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് മാനന്തവാടി ഗവ. യു.പി സ്‌കൂളിൽ നടക്കും.

    വി​ര​ബാ​ധ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാം

    വി​ര​ബാ​ധ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പോ​ഷ​ണ​ക്കു​റ​വി​നും വി​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ദ​ഹ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കും. ക്ഷീ​ണം, ഉ​ത്സാ​ഹ​ക്കു​റ​വ്, പ​ഠ​ന​ക്കു​റ​വ്, വ​ള​ർ​ച്ചാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തു​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കും. വി​ര​ബാ​ധ ത​ട​യാ​ൻ ചി​ല ആ​രോ​ഗ്യ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാം.

    • ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു മു​മ്പും ശു​ചി​മു​റി​യി​ൽ പോ​യ​ശേ​ഷ​വും കൈ​ക​ൾ സോ​പ്പി​ട്ട് വൃ​ത്തി​യാ​യി ക​ഴു​ക്കു​ക
    • കു​ടി​ക്കാ​ൻ ശു​ദ്ധ​ജ​ലം മാ​ത്രം
    • തി​ള​പ്പി​ച്ചാ​റി​യ കു​ടി​വെ​ള്ളം മാ​ത്രം കു​ടി​ക്കു​ക
    • പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കി മാ​ത്രം ക​ഴി​ക്കു​ക
    • മ​തി​യാ​യ പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക
    • ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​യും കൈ ​ശു​ദ്ധ​മാ​യും സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക
    • ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും ശു​ചി​യാ​യും സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക
    • കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​റു മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ വി​ര​ന​ശീ​ക​ര​ണ ഗു​ളി​ക ആ​ൽ​ബ​ൻ​ഡ​സോ​ൾ ന​ൽ​കു​ക. സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.
    • കു​ട്ടി​ക​ളെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ശ​രി​യാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക
    TAGS:Wayanad NewsHealth DepartmentNational Deworming DayHealth News
    News Summary - National Deworming Day Celebration
