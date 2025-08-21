Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Aug 2025 2:10 PM IST
    21 Aug 2025 2:10 PM IST

    മുണ്ടിനീർ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു; രോഗ ബാധിതർ ഏറെയും വിദ്യാർഥികൾ

    മുണ്ടിനീർ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു; രോഗ ബാധിതർ ഏറെയും വിദ്യാർഥികൾ
    മു​ണ്ടി​നീ​ർ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി : താ​ലൂ​ക്കി​ന്‍റെ വി​വി​ധ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ണ്ടി​നീ​ർ രോ​ഗം വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു.'​മ​മ്പ്സ്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി ബാ​ധി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഏ​റെ​യും സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. പാ​​രാ​​മി​​ക്സൊ എ​ന്ന വൈ​​റ​​സ് പ​ര​ത്തു​ന്ന ഈ ​രോ​ഗ​ത്തി​ന് പ്ര​തി​വി​ധി​യാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ( മീ​സി​ൽ​സ്-​മം​പ്സ്-​റു​ബെ​ല്ല) എ​ന്ന എം.​എം.​ആ​ർ വാ​ക്സി​ൻ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​ച്ച സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ്. രോ​ഗ​ബാ​ധ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​വ​ധി​ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും രോ​ഗ പ്ര​ധി​രോ​ധ​ത്തി​നു​ള്ള വാ​ക്സി​ൻ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ന​ട​പ​ടി എ​ങ്ങും എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല .

    ഉ​മി​നീ​ർ ഗ്ര​ന്ഥി​ക​ളി​ൽ (പാ​രോ​ട്ടി​റ്റി​സ്) വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​മാ​യ വീ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​രോ​ഗ​ത്തി​​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ദോ​ഷം. ഇ​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. വ​ള​രെ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്ന രോ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന മു​ണ്ടി​നീ​രി​ന്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി1967​ൽ മു​ണ്ടി​നീ​ര് വാ​ക്സി​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​യ​ശേ​ഷം, കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന കു​ത്തി​വെ​പ്പ് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ രോ​ഗം വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ക​യാ​ണ് .വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം ഏ​റെ​യും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​വ​ഴി മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ലേ​ക്കും രോ​ഗ​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു.

    ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ 12 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും മു​ണ്ടി​നീ​ര് വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​വ​രി​ലും ആ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ രോ​ഗം​പി​ടി​പെ​ടു​ന്ന​ത്.​ആ​ദ്യ മു​ണ്ടി​നീ​ര് ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ല​ഘു ആ​യി​രി​ക്കും. പ​നി,ത​ല​വേ​ദ​ന,പേ​ശി വേ​ദ​ന,ക്ഷീ​ണം,വി​ശ​പ്പി​ല്ലാ​യ്മ​എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. പി​ന്നീ​ട് ചെ​വി​ക്കും താ​ടി​യെ​ല്ലി​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​മി​നീ​ർ ഗ്ര​ന്ഥി​ക​ളാ​യ പ​രോ​ട്ടി​ഡ് ഗ്ര​ന്ഥി​ക​ളി​ൽ വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​മാ​യ വീ​ക്കം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ണ് മൂ​ർ​ധ​ന്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​വ​ശ​ത്തോ ഇ​രു​വ​ശ​മോ ആ​ണ് രോ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    രോ​ഗം മൂ​ർ​ച്ഛി​ച്ചു ത​ല​ച്ചോ​റ്, പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സ്, വൃ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ണ്ഡാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ടു​ത്ത പ​നി, ദൃ​ഢ​മാ​യ ക​ഴു​ത്ത്, ക​ഠി​ന​മാ​യ ത​ല​വേ​ദ​ന, വ​യ​റു​വേ​ദ​ന, ഛർ​ദി എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു . ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എം.​എം.​ആ​ർ വാ​ക്സി​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​ത് സ​മ​യ​വും ഇ​വ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ.​തോ​മ​സ് അ​ൽ​ഫോ​ൺ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.​

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന മു​ണ്ടി​നീ​ർ രോ​ഗ​ത്തി​ന്​ വാ​ക്സി​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ഡ്രൈ​വി​ലൂ​ടെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​ന്ന​ത വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളെ വി​വ​രം ധ​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഉ​പ​ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫീ​സ​ർ അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​രോ​ധ വാ​ക്സി​ൻ വി​ത​ര​ണം നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ രോ​ഗ​വ്യാ​പ​ന​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മി​ക്ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും വാ​ക്സി​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗി​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

