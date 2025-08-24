വായ്പുണ്ണുകൾ: ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്text_fields
വായ്പുണ്ണ് എന്നത് വായിലെ ശ്ലേഷ്മ സ്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുറിവുകളോ വ്രണങ്ങളോ ആണ്. സാധാരണയായി അപകടകാരികളല്ലെങ്കിലും, ഇവ വേദനയുണ്ടാക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഗുരുതര രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണവുമാകാം. ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്ന വായ്പുണ്ണാണ് അഫ്തസ് അൾസർ (canker sore). ഇവ വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും വേദനയുള്ളതും കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്.
വായിൽ മുറിവേൽക്കുന്നത് (ഉദാഹരണത്തിന്, കവിളിൽ കടിക്കുന്നത്), വൈറസ് അണുബാധകൾ (ഹെർപസ് പോലുള്ളവ), പോഷകാഹാരക്കുറവ് (ഇരുമ്പ്, വിറ്റാമിൻ B12, ഫോളിക് ആസിഡ്), ക്രോൺസ്, ലൂപസ് പോലുള്ള ചില വ്യവസ്ഥാപരമായ രോഗങ്ങൾ, കൂടാതെ NSAIDs അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറപ്പി പോലുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നിവയും വായ്പുണ്ണിന് കാരണമാകാം.
വായ്ക്കുള്ളിലെ അർബുദവും ഉണങ്ങാത്ത വായ്പുണ്ണായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ഒരു വായ്പുണ്ണ് മൂന്നാഴ്ചയിലധികം നീളുകയാണെങ്കിൽ, അത് തീർച്ചയായും ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കണം. സാധാരണയായി, പുണ്ണിന്റെ രൂപവും അത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത്. ചികിത്സയിൽ വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലേപനങ്ങൾ, കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് ജെല്ലുകൾ, അണുനാശിനി മൗത്ത് വാഷുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എരിവുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുക, മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ തേടുക എന്നിവ വായ്പുണ്ണ് വീണ്ടും വരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. ഒരു വായ്പുണ്ണ് മൂന്നാഴ്ചയിലധികം നീളുകയാണെങ്കിൽ, അത് അർബുദമല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബയോപ്സി ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നീളുന്ന വായ്പുണ്ണുകൾക്ക് തുടക്കത്തിൽതന്നെ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത് ശരിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർണായകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിങ്ങിനും: 17464848
