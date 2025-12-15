ജില്ലകളിൽ ഓട്ടിസം കോംപ്ലക്സുകൾ തുറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

ജില്ലകളിൽ ഓട്ടിസം കോംപ്ലക്സുകൾ തുറക്കുമെന്ന് മന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്റ്റാർസ് പദ്ധതി പ്രകാരം 14 ജില്ലകളിലും അത്യാധുനിക മോഡൽ ഓട്ടിസം കോംപ്ലക്സ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. ഓരോന്നിനും രണ്ടേമുക്കാൽ കോടി രൂപ വീതം മാറ്റി വെച്ചതായി മന്ത്രി വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
ഈ വർഷം അഞ്ചു മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെ സബ്ജക്ട് മിനിമം നടപ്പിലാക്കും. 2027 മുതൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിലും സബ്ജക്ട് മിനിമം നടപ്പിലാക്കും. അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ ഡിസംബർ 23നും ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ ജനുവരി ആറിനും അവസാനിക്കും. ക്രിസ്മസ് അവധി ഇക്കുറി 12 ദിവസമാണ്- മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register