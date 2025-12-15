Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:49 PM IST

    ജില്ലകളിൽ ഓട്ടിസം കോംപ്ലക്സുകൾ തുറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

    V Sivankutty
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്റ്റാ​ർ​സ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മോ​ഡ​ൽ ഓ​ട്ടി​സം കോം​പ്ല​ക്‌​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. ഓ​രോ​ന്നി​നും ര​ണ്ടേ​മു​ക്കാ​ൽ കോ​ടി രൂ​പ വീ​തം മാ​റ്റി വെ​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ ഒ​ൻ​പ​താം ക്ലാ​സ്‌ വ​രെ സ​ബ്ജ​ക്ട് മി​നി​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും. 2027 മു​ത​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും സ​ബ്ജ​ക്ട് മി​നി​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും. അ​ർ​ധ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ ഡി​സം​ബ​ർ 23നും ​ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​രീ​ക്ഷ ജ​നു​വ​രി ആ​റി​നും അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌ അ​വ​ധി ഇ​ക്കു​റി 12 ദി​വ​സ​മാ​ണ്- മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:AutismV Sivankutty
    News Summary - Minister says autism complexes will be opened in districts
