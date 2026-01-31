Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightസ്കൂളുകൾക്ക്...
    Health News
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 7:26 AM IST

    സ്കൂളുകൾക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ആർത്തവ ശുചിത്വ നിർദേശങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂളുകൾക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ആർത്തവ ശുചിത്വ നിർദേശങ്ങൾ
    cancel
    Listen to this Article

    ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ

    • എല്ലാ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളും ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ വെവ്വേറെ എപ്പോഴും ജലലഭ്യതയുള്ള ശുചിമുറി സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കണം.
    • സ്കൂളുകളിൽ നിലവിലുള്ളതും പുതുതായി നിർമിക്കുന്നതുമായ ശുചിമുറികൾ ഉപയോഗക്ഷമമായി നിലനിർത്തണം, സ്വകാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ രൂപകൽപന ചെയ്യണം.
    • ശുചിമുറികളിൽ എപ്പോഴും സോപ്പും വെള്ളവും ലഭ്യമായിരിക്കണം.

    പാഡുകളുടെ ലഭ്യത

    • എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഓക്‌സോ-ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ സാനിറ്ററി പാഡുകൾ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കണം. ശുചിമുറികളിൽ സ്ഥാപിച്ച വെൻഡിങ് മെഷീനിലൂടെയോ, നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയിലൂടെയോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കണം.
    • എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ആർത്തവ ശുചിത്വ മാനേജ്‍മെന്‍റ് കോർണറുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. അത്യാവശ്യ അടിവസ്ത്രങ്ങളും, യൂണിഫോം, ഡിസ്പോസബിൾ ബാഗുകളും, ആർത്തവ സംബന്ധമായ മറ്റ് അത്യാവശ്യ സാമഗ്രികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
    • ഉപയോഗിച്ച സാനിറ്ററി നാപ്‍കിനുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കണം.

    ആർത്തവ ബോധവത്കരണവും പരിശീലനവും

    • പാഠ്യക്രമത്തിൽ ലിംഗപരമായ കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്തവ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
    • ആർത്തവ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ പുരുഷൻമാർ അടക്കം എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും പരിശീലനം നൽകണം.
    • സാനിറ്ററി നാപ്‍കിൻ ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം.
    • കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ദേശീയ കമീഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹെൽപ്പ്‍ലൈൻ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിപുലമായ പരസ്യത്തിലൂടെ ലഭ്യമാക്കണം.

    പരിശോധനാ നിർദേശങ്ങൾ

    • സ്കൂളുകളിലെ പൊതുവായ സൗകര്യങ്ങളോടൊപ്പം ശുചിമുറി സൗകര്യവും സാനിറ്ററി പാഡിന്‍റെ ലഭ്യതയും ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ (ഡി.ഇ.ഒ) ഇടക്കിടെ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതികരണം അവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ ശേഖരിക്കണം.
    • കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ദേശീയ കമീഷനോ സംസ്ഥാന കമീഷനോ ഈ നിർദേശങ്ങളെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം.
    • ഈ നിർദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:womenSchoolsInstructionsSupreme Courtmenstrual health
    News Summary - menstrual hygiene instructions to schools
    Similar News
    Next Story
    X