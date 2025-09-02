Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightഎ​ലി​പ്പ​നി;...
    Health News
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 8:52 AM IST

    എ​ലി​പ്പ​നി; ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ 43 മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​രി​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ ഗു​ളി​ക ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത​വ​രും ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​ത്ത​വ​രും
    Leptospirosis
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 43 പേ​രാ​ണ് എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ച​ത്. 2024ൽ ​ജി​ല്ല​യി​ൽ 403 സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച എ​ലി​പ്പ​നി കേ​സു​ക​ളും 129 സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന കേ​സു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി. 25 പേ​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. 2025ൽ ​ജൂ​ലൈ വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 45 സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച കേ​സു​ക​ളും 102 സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന കേ​സു​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 18 പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും യു​വാ​ക്ക​ളും മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​രു​മാ​ണ്.

    പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ചി​കി​ത്സ നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​വ​രാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും. എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും ഡോ​ക്സി​സൈ​ക്ലി​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ ഗു​ളി​ക ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത​വ​രും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്നും നേ​ര​ത്തേ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കാ​മെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ത്ര​വു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കാ​വു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലും തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും പ​നി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​ൻ വൈ​ക​രു​തെ​ന്നും ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ടി. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ലി​പ്പ​നി എ​ങ്ങ​നെ പ​ക​രാം?

    എ​ലി, ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ, നാ​യ, പൂ​ച്ച, പ​ന്നി തു​ട​ങ്ങി​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രു​ന്ന ജ​ന്തു​ജ​ന്യ രോ​ഗ​മാ​ണ് എ​ലി​പ്പ​നി. വെ​ള്ള​ത്തി​ലും ച​ളി​യി​ലും ക​ല​രു​ന്ന ലെ​പ്റ്റോ​സ്‌​പൈ​റ ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ൾ കാ​ലി​ലെ ചെ​റി​യ മു​റി​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യോ നേ​ർ​ത്ത തൊ​ലി​യി​ലൂ​ടെ​യോ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി രോ​ഗ​ബാ​ധ​യു​ണ്ടാ​ക്കും.

    ത​ല​വേ​ദ​ന​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ പ​നി​യും ശ​രീ​ര​വേ​ദ​ന​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ​ണം. രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ണ്ണി​ൽ ചു​വ​പ്പ് നി​റ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തി ചി​കി​ത്സി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കാം. ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണു​ക​യും ചി​കി​ത്സ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം.

    ​രോ​ഗം വ​രാ​തെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാം

    എ​ലി മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ​ലി​പ്പ​നി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ന​വു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളം, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലു​ക​ൾ, വ​യ​ലു​ക​ൾ, കു​ള​ങ്ങ​ൾ, മ​ലി​ന​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​വി​ടെ​യും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ല​മൂ​ത്ര വി​സ​ർ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ല​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം. ചെ​രി​പ്പി​ടാ​തെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ലി​പ്പ​നി ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തും.

    ബൂ​ട്ടും ഗ്ലൗ​സു​മി​ല്ലാ​തെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട​രു​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളെ ച​ളി​യി​ലും വെ​ള്ള​ത്തി​ലും ക​ളി​ക്കാ​ൻ വി​ട​രു​ത്. ക​ഴി​ച്ച് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം തു​റ​ന്നി​ട​രു​ത്.

    വീ​ടും പ​രി​സ​ര​വും പൊ​തു​വി​ട​ങ്ങ​ളും വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും എ​ലി​ക​ൾ പെ​രു​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക. മാ​ലി​ന്യ​വു​മാ​യും മ​ലി​ന​ജ​ല​വു​മാ​യും സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ കൈ​യും കാ​ലും സോ​പ്പി​ട്ട് ക​ഴു​കു​ക. തി​ള​പ്പി​ച്ചാ​റി​യ വെ​ള്ളം മാ​ത്രം കു​ടി​ക്കു​ക.

    എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാം?

    മ​ണ്ണു​മാ​യും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ സ​മീ​പ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ലി​പ്പ​നി പ്ര​തി​രോ​ധ ഗു​ളി​ക​യാ​യ ഡോ​ക്സി​സൈ​ക്ലി​ൻ, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ക​ഴി​ക്ക​ണം.

    ഡോ​ക്സി​സൈ​ക്ലി​ൻ എ​ലി​പ്പ​നി വ​രാ​തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നും രോ​ഗം ഗു​രു​ത​ര​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. വ്യ​ക്തി​ശു​ചി​ത്വം, പ​രി​സ​ര ശു​ചി​ത്വം, ഭ​ക്ഷ​ണ ശു​ചി​ത്വം, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഡോ​ക്സി​സൈ​ക്ലി​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ ഗു​ളി​ക, നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ എ​ലി​പ്പ​നി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും എ​ലി​പ്പ​നി മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ഴി​യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LeptospirosisHealth AlertHealth NewsKerala News
    News Summary - leptospirosis; 43 deaths in Wayanad in two years
    Similar News
    Next Story
    X