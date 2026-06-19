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    Health News
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 1:59 PM IST

    വൃക്ക കാൻസർ... അറിഞ്ഞിരിക്കൂ, മിഥ്യയും യാഥാർഥ്യവും

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    വൃക്ക കാൻസർ... അറിഞ്ഞിരിക്കൂ, മിഥ്യയും യാഥാർഥ്യവും
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    ലോകത്ത് ഏറ്റവും സാധാരണമായ പത്ത് കാൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ് വൃക്ക(കിഡ്നി) കാൻസർ. എന്നിരുന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വ്യാപകമാണ്. വൃക്കരോഗവും വൃക്ക കാൻസറും ഒന്നാണ് എന്നാണ് പലരും കരുതിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വൃക്ക കാൻസറുകളും ഒരുപോലെയാണെന്നും, രോഗം പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും, രോഗം നിർണയിക്കപ്പെട്ടാൽ വൃക്ക നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. 2022 ൽ ലോകമെമ്പാടും 430,000-ത്തിലധികം പുതിയ കേസുകൾ വൃക്ക കാൻസറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

    എന്താണ് വൃക്ക കാൻസർ

    വൃക്കകളിലെ കോശങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി വളർന്നു പെരുകി മുഴകളായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് വൃക്ക കാൻസർ (കിഡ്നി കാൻസർ). ഇത് വൃക്ക രോഗത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് വൃക്ക കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവ ട്യൂമറുകൾ രൂപപ്പെടുന്ന കാൻസർ കോശങ്ങളായി മാറുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കാം. ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അപകട ഘടകങ്ങളുണ്ട്. പുകവലി, പൊണ്ണത്തടി, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, ഡയാലിസിസ് ഉപയോഗം, പാരമ്പര്യ വൈകല്യങ്ങൽ എന്നിവ ്പകട രോഗ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.

    കാൻസർ ബാധിച്ചാൽ വൃക്ക പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവരില്ല. രോഗിയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ: രക്തം കലർന്ന മൂത്രം, ക്ഷീണം, ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന പനി, വിശപ്പില്ലായ്മ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വശത്ത്, വാരിയെല്ലുകൾക്കും ഇടുപ്പിനും ഇടയിൽ ഒരു മുഴ അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ഡം, വശങ്ങളിലോ വയറിന്റെ പിൻഭാഗത്തോ വേദന, ഭാരനഷ്ടം എന്നിവയാണ്. ധാരാളം മിഥ്യാ ധാരണകൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

    1.വൃക്ക കാൻസർ വൃക്കരോഗത്തിന് തുല്യമല്ല

    വൃക്ക കാൻസർ വൃക്കരോഗത്തിന് തുല്യമല്ല. അവ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളാണ്. പ്രമേഹം, രക്താതിമർദ്ദം, അണുബാധകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ വൈകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് വൃക്കരോഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറുവശത്ത്, വൃക്കയ്ക്കുള്ളിൽ ട്യൂമർ രൂപപ്പെടുന്ന അസാധാരണമായ കോശ വളർച്ചയാണ് വൃക്ക കാൻസർ. വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗം വൃക്ക കാൻസർ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, രണ്ട് അവസ്ഥകളും വ്യത്യസ്തമാണ്, വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാ സമീപനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വൃക്ക കാൻസർ പടരില്ല. ഡി.എൻ.എ മാറ്റങ്ങൾ മൂലമാണ് വൃക്ക കാൻസർ ബാധിക്കുന്നത്.

    2. എല്ലാ കിഡ്‌നി കാൻസറുകളും ഒരുപോലെയല്ല

    എല്ലാ വൃക്ക കാൻസറുകളും ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ. വാസ്തവത്തിൽ, വൃക്ക കാൻസറിന് നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. യുഎസ് നാഷണൽ കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എൻ.‌സി.‌ഐ) അനുസരിച്ച്, മുതിർന്നവരിൽ വൃക്ക കാൻസറുകളിൽ ഏകദേശം 90 ശതമാനവും റീനൽ സെൽ കാർസിനോമ (ആർ.‌സി.‌സി) ആണ്, ക്ലിയർ സെൽ റീനൽ സെൽ കാർസിനോമയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഉപവിഭാഗം. ഒരോ വിഭാഗങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായാണ് ചികിത്സകളോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നതിനാൽ ഉപവിഭാഗം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചികിത്സയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

    3. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയല്ല ബാധിക്കുന്നത്

    എല്ലാവരെയും രോഗം ഒരുപോലെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നതും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. എൻ‌.സി‌.ഐയും അമേരിക്കൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിയും അനുസരിച്ച്, വൃക്ക കാൻസർ സ്ത്രീകളേക്കാൾ പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതൽ സാധാരണമായത്, സാധാരണയായി 55 നും 74 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ ഇത് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നു. പുകവലിയും പൊണ്ണത്തടിയും വൃക്കസംബന്ധമായ സെൽ കാർസിനോമയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ കാരണമാണെന്ന് സി.എ.എ കാൻസർ ജേണൽ ഫോർ ക്ലിനീഷ്യൻസ് എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണത്തിൽ പറയുന്നു.

    4. പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല

    വൃക്ക കാൻസർ പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണെന്നതും മിഥ്യാധാരണയാണ്. മിക്ക കേസുകളും പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. കുടുംബത്തിൽ ഒരു കാൻസർ രോഗനിർണയം പലപ്പോഴും ജനിതക അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന വൃക്ക കാൻസർ താരതമ്യേന അസാധാരണമാണ്. "നാഷണൽ കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള കാൻസറുകളിൽ 5-10 ശതമാനം വരെ മാത്രമേ പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ" -വസന്ത് കുഞ്ചിലെ ഫോർട്ടിസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ യൂറോ ആന്‍റ് യൂറോ ഓങ്കോളജിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. അമിത് ബൻസാൽ പറയുന്നു. മിക്ക വൃക്ക കാൻസറുകളും വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകാലത്ത് വികസിക്കുന്ന ഡി.എൻ.എ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

    5. ചികിത്സക്ക് വൃക്ക പൂർണമായും നീക്കേണ്ടതില്ല

    കിഡ്‌നി കാൻസർ ബാധിച്ചാൽ എല്ലാവരിലും മുഴുവൻ വൃക്കയും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നതും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ചികിത്സ ട്യൂമറിനെയും രോഗിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വലുപ്പം, സ്ഥാനം, രോഗിയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണിത്. ഭാഗിക നെഫ്രെക്ടമി (ട്യൂമർ മാത്രം നീക്കം ചെയ്യൽ), റാഡിക്കൽ നെഫ്രെക്ടമി, തെർമൽ അബ്ലേഷൻ, ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്.

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