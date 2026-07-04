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    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightകവസാക്കി: കുട്ടികളെ...
    Health News
    Posted On
    date_range 4 July 2026 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 2:09 PM IST

    കവസാക്കി: കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന അപൂർവ രോഗം, ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ?... അറിയേണ്ടതെല്ലാം

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    കവസാക്കി: കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന അപൂർവ രോഗം, ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ?... അറിയേണ്ടതെല്ലാം
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    കോഴിക്കോട്: അപൂർവമായ കവസാക്കി രോഗം ബാധിച്ച് രണ്ടു കുട്ടികൾ മരിച്ചത് രക്ഷിതാക്കളിൽ ആശങ്കക്കിടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നുദിവസം മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ടും ഇന്നലെ പാലക്കാട്ടുമായി രണ്ടു കുട്ടികൾ കവസാക്കി ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

    കുട്ടികളെയാണ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്ന അപൂർവമായ ഒരു രോഗമാണ് കവസാക്കി രോഗം. ശരീരത്തിലെ ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ധമനികളിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന കൊറോണറി ധമനികളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, സമയോചിതമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ഹൃദയസങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാം. രോഗം അപൂർവമാണെങ്കിലും, കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചറിയുകയും ചികിത്സ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും ദീർഘകാല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തിലേറെ പനി തുടരുകയും കണ്ണ് ചുവക്കുക, ചുണ്ടിലെ മാറ്റങ്ങൾ, തിണർപ്പ്, കൈകാലുകളുടെ വീക്കം എന്നിവ കണ്ടാൽ ചികിത്സ വൈകിക്കരുത്.

    എന്താണ് കവസാക്കി?

    ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ അസാധാരണ പ്രതികരണം മൂലം രക്തക്കുഴലുകളിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കവസാക്കി രോഗം അഥവാ 'മ്യൂക്കോക്യുട്ടേനിയസ് ലിംഫ് നോഡ് സിൻഡ്രോം'. കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ അണുബാധകൾക്ക് ജനിതകമായി സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളിൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ അമിതപ്രതികരണമാണ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്നാണ് നിഗമനം. ഇത് പകർച്ചവ്യാധിയല്ല. ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുട്ടിയിലേക്ക് രോഗം പകരുകയില്ല.

    അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്; പ്രത്യേകിച്ച് 6 മാസം മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരെ. ആൺകുട്ടികളിൽ പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലായി ഈ രോഗം കാണപ്പെടുന്നു. കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗനിരക്ക് കൂടുതലാണ്.

    പേരിന് പിന്നിൽ!

    ഈ രോഗത്തിന് 'കവസാക്കി' എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ജപ്പാനിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായ തൊമിസാകു കവസാക്കിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ്. 1961-ൽ അസാധാരണമായ പനി, ചർമ്മത്തിൽ ചുവന്ന പാടുകൾ, കണ്ണിൽ ചുവപ്പ്, വായയിലും ചുണ്ടുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ, കഴുത്തിലെ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികളുടെ വീക്കം എന്നിവയുള്ള ഒരു നാല് വയസ്സുകാരനെ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. തുടർന്ന് സമാന ലക്ഷണങ്ങളുള്ള നിരവധി കുട്ടികളെ പഠിച്ച അദ്ദേഹം ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രോഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 1967-ൽ അദ്ദേഹം ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നീട് വൈദ്യശാസ്ത്ര സമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയെ അംഗീകരിച്ച് രോഗത്തിന് 'കവസാക്കി രോഗം' എന്ന് പേരിട്ടു. തുടക്കത്തിൽ ഇതിനെ 'മ്യൂക്കോക്യുട്ടേനിയസ് ലിംഫ് നോഡ് സിൻഡ്രോം' എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു.

    പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

    അഞ്ച് ദിവസമോ അതിലധികമോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പനി.

    കണ്ണുകൾ ചുവക്കുക (പഴുപ്പോ കണ്ണുനീരോ ഇല്ലാതെ).

    ശരീരത്തിൽ ചുവന്ന പാടുകളോ തിണർപ്പോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക.

    ചുണ്ടുകൾ ചുവന്ന് പൊട്ടുക.

    നാവ് കടുംചുവപ്പായി 'സ്ട്രോബെറി നാവ്' പോലെ കാണപ്പെടുക.

    വായയുടെ ഉൾഭാഗം ചുവക്കുക.

    കൈകളിലും കാലുകളിലും നീർക്കെട്ട്.

    കൈവിരലുകളിലെയും കാല്വിരലുകളിലെയും തൊലി പിന്നീട് ഇളകിപ്പോവുക.

    കഴുത്തിലെ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികൾ വീർക്കുക.

    കുട്ടി അസ്വസ്ഥനാവുക, അമിതമായി കരയുക.

    രോഗം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും?

    രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത്. രക്തപരിശോധന, ഇ.എസ്.ആർ., സി.ആർ.പി. പോലുള്ള പരിശോധനകൾ, ഇക്കോകാർഡിയോഗ്രാം, ഇ.സി.ജി. എന്നിവ രോഗം നിർണയിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    അപകടകരമാകുന്നത് എപ്പോൾ?

    ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന കൊറോണറി ധമനികളിൽ വീക്കം ഉണ്ടാവുകയും കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് അപകടകരമാണ്. ഇത് 'കൊറോണറി ആർട്ടറി അന്യൂറിസം', രക്തക്കട്ട പിടിക്കൽ, ഹൃദയാഘാതം, ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ തകരാറുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

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    TAGS:diseasesKawasakiPediatricianNuroHealth News
    News Summary - kawasaki disease
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