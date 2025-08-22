Begin typing your search above and press return to search.
    ഗവ. ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള കാരുണ്യയുടെ മരുന്നുവിതരണം മുടങ്ങി

    കൊ​റി​യ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​താ​ണ് കാ​ര​ണം
    ഗവ. ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള കാരുണ്യയുടെ മരുന്നുവിതരണം മുടങ്ങി
    മ​ല​പ്പു​റം: കാ​രു​ണ്യ ഫാ​ർ​മ​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള മ​രു​ന്നു​വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങി. സ്വ​കാ​ര്യ കൊ​റി​യ​ർ/​പാ​ർ​സ​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള കാ​രു​ണ്യ​യു​ടെ ക​രാ​ർ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ​ണ​മ​ട​ച്ച് ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്ത മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​മാ​ണ്​ നി​ല​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യി​ലേ​റെ​യാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​രു​ന്ന് എ​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ വ​ല​യു​ക​യാ​ണ്. പ​ക​ർ​ച്ച​പ്പ​നി​യ​ട​ക്കം പ​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വി​ത​ര​ണം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ കൊ​റി​യ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ല​താ​മ​സ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഒ​രു മാ​സം​കൂ​ടി ക​ഴി​യാ​തെ വി​ത​ര​ണം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. മ​രു​ന്ന് വേ​ണ്ട​വ​ർ സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ചെ​ന്ന് ഡി​പ്പോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് കാ​രു​ണ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പാ​ർ​സ​ൽ ചാ​ർ​ജ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തു​ക മു​ൻ​കൂ​റാ​യി കാ​രു​ണ്യ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​നി മ​രു​ന്ന് എ​ടു​ത്തു​വ​രാ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ഹ​ന​മോ വാ​ട​ക​വാ​ഹ​ന​മോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റ് ത​ട​സ്സ​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി​ക​ൾ.

    ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പു​തു​ക്കാ​തെ തി​ക​ഞ്ഞ അ​ലം​ഭാ​വ​മാ​ണ് കാ​രു​ണ്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കും ക്ഷാ​മം നേ​രി​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​രു​ണ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​തെ​വ​ന്നാ​ൽ സ​​പ്ലൈ​കോ, ക​ൺ​സ്യൂ​​മ​ർ​ഫെ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി മ​റ്റു സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങാ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മൊ​ത്തം തു​ക​യും കാ​രു​ണ്യ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​തും സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. കാ​രു​ണ്യ​യു​ടെ കൊ​ല്ലം, തൃ​ശൂ​ർ ഡി​പ്പോ​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്നു​വി​ത​ര​ണം.

    ഗ്രാ​മ-​ബ്ലോ​ക്ക്-​ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളും മ​രു​ന്നു വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും പ്രോ​ജ​ക്ട് വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​​​പ്ലൈ കു​റ​വു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ജ​ക്ട് വെ​ച്ച് വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ൾ, വേ​ദ​ന​സം​ഹാ​രി​ക​ൾ, ലേ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കോ​ട്ട​ൺ, സൂ​ചി തു​ട​ങ്ങി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കു​റ​വ് വ​രു​ന്ന​തെ​ല്ലാം ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

