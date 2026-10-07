കൈക്ക് ബലം കുറയുന്നുണ്ടോ? പ്രശ്നം അവിടെയായിരിക്കില്ല...text_fields
കൈയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ബലക്കുറവ്, ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, എഴുതുമ്പോൾ കൈ പഴയതുപോലെ വഴങ്ങുന്നില്ല. നടക്കുമ്പോൾ കാലുകൾ തെറ്റുന്നു (തെങ്ങുന്നു എന്നതിന് പകരം തെറ്റുന്നു എന്ന ശരിയായ പദം ഉപയോഗിക്കാം). ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി അവഗണിക്കും. പ്രായമാവുകയല്ലേ, സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് ന്യായീകരണവും നാം കണ്ടെത്തും. എന്നാൽ ഇത്തരം സൂചനകൾ ശരീരം തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളാണെന്ന് ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കഴുത്തിലെ തേയ്മാനം (സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് - Cervical Spondylosis), സെർവിക്കൽ മൈലോപ്പതി (Cervical Myelopathy) എന്നിവയായിരിക്കാം ഇതിനു കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ കൈക്ക് ബലക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം കൈയിലെ പേശികളുടെ പ്രശ്നമല്ലെന്നും കഴുത്തിലെ സുഷുമ്നാനാഡിക്ക് (Spinal Cord) ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദമായിരിക്കാമെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. കഴുത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സുഷുമ്നാനാഡിയാണ് കൈകളിലേക്കും ശരീരത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽ കഴുത്തിലെ സുഷുമ്നാനാഡിക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുമ്പോൾ കൈകളുടെ സൂക്ഷ്മചലനങ്ങളെയും കാലുകളുടെ ചലനത്തെയും നടക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും ബാധിക്കാം.
സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസും സെർവിക്കൽ മൈലോപ്പതിയും
സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്നത് കഴുത്തിലെ അസ്ഥികൾ, ഡിസ്കുകൾ, സന്ധികൾ എന്നിവയിൽ പ്രായാധിക്യത്തോടെയോ തേയ്മാനത്തോടെയോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ മൂലം സുഷുമ്നാനാഡിക്ക് (Spinal Cord) സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സെർവിക്കൽ മൈലോപ്പതി (Cervical Myelopathy) ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസും മൈലോപ്പതി ആകണമെന്നില്ല.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 6 മാറ്റങ്ങൾ
കൈവിരലുകളുടെ സൂക്ഷ്മ ചലനങ്ങൾ കുറയുന്നു. നാണയം എടുക്കുക, താക്കോൽ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു.ബട്ടൺ ഇടാനും എഴുതാനും ബുദ്ധിമുട്ട്. മുമ്പ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൈയുടെ കൃത്യത കുറയുന്നു.സാധനങ്ങൾ കൈയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ വീഴുന്നു. കപ്പും മൊബൈലും പേനയും പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ പിടിക്കുന്നതിൽ പഴയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതാകുന്നു.കൈകളിൽ മരവിപ്പോ ഇക്കിളിയോ അനുഭവപ്പെടാം. വിരലുകളിൽ “ഉറുമ്പ് നടക്കുന്നതുപോലെ” തോന്നാം.നടക്കുമ്പോൾ സമതുലിതാവസ്ഥ കുറയുന്നു. നടക്കുമ്പോൾ കാലുകൾ തമ്മിൽ സഹകരിക്കാത്തതുപോലെ തോന്നുകയോ ഇടയ്ക്കിടെ ഇടറുകയോ ചെയ്യാം.കാലുകളിൽ മുറുക്കമോ ഭാരമോ അനുഭവപ്പെടാം. നടക്കാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടും പരിശ്രമവും വേണ്ടിവരാം.
കൈകളിലെ സൂക്ഷ്മചലനങ്ങളിലോ നടക്കുന്നതിലോ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയതും ക്രമേണ വർധിക്കുന്നതുമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യമാണ്. ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോൾ തുടങ്ങി എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നടക്കുന്നതിലെ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്രമേണ കൂടുകയാണെങ്കിൽ പരിശോധന വൈകിക്കരുത്. സെർവിക്കൽ മൈലോപ്പതി (Cervical Myelopathy) സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാഡീവ്യൂഹ പരിശോധന വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആവശ്യമായാൽ എം.ആർ.ഐ (MRI) പോലുള്ള പരിശോധനകൾ സുഷുമ്നാനാഡിയിലെ സമ്മർദ്ദവും മറ്റ് കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.
അടിയന്തര സഹായം തേടേണ്ടത് എപ്പോൾ?
കൈയിലോ കാലിലോ പെട്ടെന്ന് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടാകുക, നടക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക, ബാലൻസ് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുക, മൂത്രമോ മലമോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉടൻ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടണം.
ചെറിയ മാറ്റം… വലിയൊരു സൂചന!
കൈയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വീഴുന്നത് മാത്രം കണ്ടാൽ അത് സുഷുമ്നാനാഡിയുടെ രോഗമാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. പല നാഡീസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് സ്വയം രോഗനിർണയം നടത്താതെ, കാരണം കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രധാനം. പക്ഷേ, പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന കൈകളിലെ കഴിവുകുറവ് + മരവിപ്പ് + നടക്കുന്നതിലെ മാറ്റം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവഗണിക്കരുത്. ശരീരം നൽകുന്ന ചെറിയ സൂചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി.
കൈകളുടെ പ്രവർത്തനശേഷിയിലും നടക്കുന്നതിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രശ്നം കൈകളിൽ മാത്രം അന്വേഷിക്കരുത്. കാരണം, ചിലപ്പോൾ ശരീരം നൽകുന്ന ഈ ചെറിയ സൂചനകൾക്ക് പിന്നിൽ കഴുത്തിലെ സുഷുമ്നാനാഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം.
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