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    Health News
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 3:53 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 3:53 PM IST

    ഇളനീർ ഒ.ആർ.എസ് ലായനിയെക്കാൾ ഉത്തമമോ?, അറിഞ്ഞിരിക്കാം, ഗുണങ്ങളും പരിമിതികളും

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    ഇളനീർ ഒ.ആർ.എസ് ലായനിയെക്കാൾ ഉത്തമമോ?, അറിഞ്ഞിരിക്കാം, ഗുണങ്ങളും പരിമിതികളും
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    ഉയർന്ന അളവിൽ ധാതുക്കളുള്ള പ്രകൃതിദത്ത ഹൈഡ്രേഷൻ പാനീയമാണ് ഇളനീർ. എന്നാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ സാൾട്ടുകളേക്കാൾ (ORS) ഈ പാനീയം യഥാർത്ഥത്തിൽ മികച്ചതാണോ? ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ പാനീയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജലാംശ ആവശ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ജലാംശം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒ.ആർ.എസ് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ പതിവായുള്ള അടിസ്ഥാന ജലാംശം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ തേങ്ങാവെള്ളം മതിയാകും. ഇളനീരിൽ പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം, വിറ്റാമിൻ സി, അമിനോ ആസിഡുകൾ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് ഇളനീരിനെ പ്രകൃതിദത്ത ജലാംശം നൽകുന്ന പാനീയമാക്കി മാറ്റുന്നത്. അതേസമയം വയറിളക്കവും ഛർദ്ദിയും മൂലമുണ്ടാകുന്ന നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ നിർജ്ജലീകരണത്തിനുള്ള ചികിത്സയുടെ ആദ്യപടിയാണ് ഒ.ആർ.എസ്.

    എന്താണ് ഒ.ആർ.എസ്?

    നിർജ്ജലീകരണ സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദ്രാവകങ്ങളും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും ശരീരത്തിൽ നിറക്കാൻ വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള പാനീയമാണ് ഒ.ആർ.എസ്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിസാരം, ഛർദ്ദി, പനി, അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ വിയർപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒ.ആർ.എസ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൃക്കക്ക് പരിക്കേൽക്കൽ, ഷോക്ക് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ സങ്കീർണ്ണതകൾ തടയാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒ.ആർ.എസിനെ മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളിൽ അതിസാരം മൂലം സംഭവിക്കാവുന്ന മരണങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഒ.ആർ.എസ് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

    ഇളനീരിന്റെ പ്രത്യേകത

    ഇളനീർ വെള്ളത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം, ക്ലോറൈഡ്, പ്രകൃതിദത്ത പഞ്ചസാര, മറ്റ് ഖനിജങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് 'ജേണൽ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ' രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃത്യമായ പോഷക ഘടനയുടെ കാര്യത്തിൽ പുതിയ ഇളനീർ വളരെ മുന്നിലാണ്. എന്നാൽ പാക്ക് ചെയ്ത ഇളനീർ വെള്ളത്തിൽ ധാതുക്കളുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. ഇളനീർ വെള്ളത്തിലെ പ്രകൃതിദത്ത ഘടകങ്ങൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിവസേനയുള്ള പാനീയമാക്കി മാറ്റുന്നു. പ്രകൃതിദത്ത പാനീയം, സുഖകരമായ രുചി, പൊട്ടാസ്യം സമ്പുഷ്ടം എന്നിവ ഇളനീരിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്.

    എന്താണ് വ്യത്യാസം?

    ഇളനീരും ഒ.ആർ.എസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവയുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ കൃത്യമായ അളവിനെയും ജലാംശം നൽകുന്നതിലെ ഫലപ്രാപ്തിയെയുമാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ഒ.ആർ.എസിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ കൃത്യമായ അളവ് ഉയർന്ന അളവിലുള്ള സോഡിയവും, സമതുലിതമായ ഗ്ലൂക്കോസ്-ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനുപാതവുമാണ്, കൂടാതെ ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള ജലാംശത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ഇളനീരിൽ പൊട്ടാസ്യവും കുറഞ്ഞ സോഡിയം അളവുമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ഇത് സ്വാഭാവികമായി ലഭ്യമാണ്.

    ഇളനീർ ഒ.ആർ.എസിനേക്കാൾ മികച്ചതാണോ?

    അല്ല, കാരണം ഇളനീർ പരിമിതികളുള്ള ഒരു പ്രകൃതിദത്ത പാനീയമാണ്, ഇത് ആരോഗ്യരായ ആളുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ നിർജ്ജലീകരണം ചികിത്സിക്കാൻ ചികിത്സ ആവശ്യമുളളവർക്ക് സോഡിയം, ഗ്ലൂക്കോസ്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ കൃത്യമായ ബാലൻസിനായി ഒ.ആർ.എസ് ആവശ്യമാണ്.

    അതിസാര സമയത്തും ഒ.ആർ.എസിന് പകരമാകാൻ ഇളനീരിന് കഴിയില്ല. കാരണം അതിസാരം മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദ്രാവകത്തിന് പകരമാകുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രകൃതിദത്ത ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഘടനയാണ് ഇളനീരിലുള്ളത്. അതിസാരത്തിനുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സുരക്ഷിതമായ പരിഹാരമായി ഒ.ആർ.എസ് തുടരുന്നു. പരമാവധി ഫലത്തിനായി പായ്ക്കറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കൃത്യമായ അളവിലും ആവൃത്തിയിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവർ ആരെല്ലാം?

    ധാതുലവണങ്ങളുടെ ഫിൽട്ടറേഷൻ തടയുന്ന രോഗാവസ്ഥകൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടവർ ഇളനീർ ശ്രദ്ധയോടെ കുടിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വൃക്കരോഗം, ഹൈപ്പർകലൂമിയ (Hyperkalaemia) പോലുള്ള അവസ്ഥകളുള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക.

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    TAGS:drinkscoconut waterdehydrationHealth News
    News Summary - ഇളനീർ ഒ.ആർ.എസ് ലായനിയെക്കാൾ ഉത്തമമോ?, എപ്പോഴെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം...
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