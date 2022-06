cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വ്​ 150 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ന്ന്​ പ​ഠ​നം. 25നും 34​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രി​ലാ​ണ്​ ​ന​ഗ​ര, ഗ്രാ​മ ​ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​മേ​ഹം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​സ​ർ​ച്ച് (ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ) പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ടൈ​പ്പ് 1 പ്ര​മേ​ഹം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. 10നും 14​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ടൈ​പ്പ് ഒ​ന്ന് പ്ര​മേ​ഹം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. 14 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 95,600 ടൈ​പ്പ് 1 പ്ര​മേ​ഹ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 15,900 പു​തി​യ കേ​സു​ക​ൾ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഈ ​പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്​. രോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ത​ട​യാ​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ വ്യാ​യാ​മ​വും നി​ശ്ചി​ത​യ​ള​വി​ലു​ള്ള പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ഭാ​രം എ​ന്നി​വ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം, ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ബോ​ഹൈ​ഡ്രേ​റ്റി​ന്‍റെ അ​ള​വ് 50-55 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ.​ആ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. Show Full Article

Increase in the number of diabetics in India is 150%