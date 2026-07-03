ഈ ആറ് ഇനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ; കാഴ്ച തെളിമയോടെ നിലനിർത്താം

ഈ ആറ് ഇനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ; കാഴ്ച തെളിമയോടെ നിലനിർത്താംtext_fields
അമിത സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം കാരണം കാഴ്ചാസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവരാണ് ഇന്ന് ഏറെയും. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെയും അമിത ഉപയോഗം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാഴ്ച മങ്ങൽ, കണ്ണുവേദന, ഡ്രൈ ഐ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ പോലും വർധിച്ചുവരികയാണ്. കൃത്യമായ ഭക്ഷണശീലത്തിലൂടെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും മികച്ച കാഴ്ചശക്തി നിലനിർത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതി നല്ല കാഴ്ചയിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയാണ്. കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ 6 ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതാ:
കാരറ്റ് (Carrots)
'വിറ്റാമിൻ എ'യുടെ കലവറയാണ് കാരറ്റ്. രാത്രിയിലെ കാഴ്ച മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണിന്റെ ഉപരിതലത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും കാരറ്റ് ശീലമാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.
ഇലക്കറികൾ
ചീര, മുരിങ്ങയില തുടങ്ങിയ പച്ച ഇലക്കറികളിൽ 'ല്യൂട്ടിൻ', 'സീക്സാന്തിൻ' എന്നീ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചക്കുറവിനെ (Macular Degeneration) തടയാനും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹാനികരമായ രശ്മികളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ പോഷകങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.
മത്സ്യം
ഒമേഗ-3 ഉറവിടമാണ് മത്തി, അയല, സാൽമൺ തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾ. കണ്ണിലെ വരൾച്ച കുറയ്ക്കാനും റെറ്റിനയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കാനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു. മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ണിന് വളരെ ഗുണകരമാണ്.
സിട്രസ് പഴങ്ങൾ
ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ, നെല്ലിക്ക എന്നിവയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി കണ്ണിലെ രക്തക്കുഴലുകളെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കുന്നു. തിമിരം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ സഹായിക്കും.
മുട്ട
കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് മുട്ട. ആവശ്യമായ സിങ്ക്, ല്യൂട്ടിൻ, സീക്സാന്തിൻ എന്നിവ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവിൽ ധാരാളമുണ്ട്. കണ്ണിന്റെ കോശങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം നൽകാനും കാഴ്ചശക്തി വർധിപ്പിക്കാനും മുട്ട സഹായിക്കുന്നു.
നട്സും വിത്തുകളും
ബദാം, വാൽനട്ട്, ഫ്ലാക്സ് സീഡ് തുടങ്ങിയവയിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണിന്റെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് തടയാനും പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചത്തകരാറുകൾ ലഘൂകരിക്കാനും വിറ്റാമിൻ ഇ സഹായിക്കുന്നു.
കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
* ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക.
* നന്നായി ഉറങ്ങുക.
* കണ്ണിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ നേത്രരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണുക.
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