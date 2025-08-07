Begin typing your search above and press return to search.
    7 Aug 2025 8:57 AM IST
    7 Aug 2025 8:57 AM IST

    പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നു; മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും വാക്‌സിൻ അനിവാര്യമെന്ന് ഐ.എം.എ

    പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നു; മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും വാക്‌സിൻ അനിവാര്യമെന്ന് ഐ.എം.എ
    കൊ​ച്ചി: പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ള്‍ മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്കും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​എം.​എ കൊ​ച്ചി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ​നം പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ ത​ട​യാ​നാ​കും. ഇ​വ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ വി​ല കു​റ​യൂ. ഒ​രു ഡോ​സ് വാ​ക്‌​സി​നെ​ങ്കി​ലും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യാ​ലേ ഇ​ത്ത​രം യ​ജ്ഞ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യു​ള്ളൂ.

    ശി​ശു​മ​ര​ണ നി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ള്‍ക്ക്​ നി​ര്‍ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വാ​ക്‌​സി​നു​ക​ള്‍ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം ചി​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ക്‌​സി​ൻ​​കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കും. 22 രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​യാ​നു​ള്ള കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ള്‍ ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ണ്ട്. പ്ര​തി​രോ​ധ വാ​ക്‌​സി​ന്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന ധാ​ര​ണ ശ​രി​യ​ല്ല. ഇ​ന്‍ഫ്ളു​വ​ന്‍സ, ഹെ​പ്പ​റ്റൈ​റ്റി​സ്(​മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം), ചി​ക്ക​ന്‍പോ​ക്‌​സ്, ഷിം​ഗി​ള്‍സ്, ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ല്‍ ന്യു​മോ​ണി​യ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള വാ​ക്‌​സി​നു​ക​ള്‍ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണ്. പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ര്‍ ഇ​വ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ത്ത​മ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ഈ ​വ​ര്‍ഷം ഇ​തു​വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 7,326 പേ​ര്‍ക്ക് ഹെ​പ്പ​റ്റൈ​റ്റി​സ്-​എ ബാ​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​ല്‍ 49 പേ​ര്‍ മ​രി​ച്ച​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. എ​ലി​പ്പ​നി, ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ വാ​ക്‌​സി​നു​ക​ളി​ല്ല. എ​ലി​പ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധ ഗു​ളി​ക​യു​ണ്ട്. ഐ.​എം.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പി​ലൂ​ടെ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം 2,200ഓ​ളം പേ​ര്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ജേ​ക്ക​ബ് എ​ബ്ര​ഹാം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സ​ച്ചി​ന്‍ സു​രേ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഡോ. ​ബെ​ന്‍സീ​ര്‍ ഹു​സൈ​ന്‍, സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​രാ​ജീ​വ് ജ​യ​ദേ​വ​ന്‍, മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഡോ. ​എം.​ഐ. ജു​നൈ​ദ് റ​ഹ്മാ​ന്‍, ഡോ. ​എം. നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

