Madhyamam
    14 Sept 2025 7:35 AM IST
    പുതിയ വാക്സിൻ അർബുദം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല, ആവർത്തിക്കുന്നത് തടയാൻ -ഐ.എം.എ

    പുതിയ വാക്സിൻ അർബുദം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല, ആവർത്തിക്കുന്നത് തടയാൻ -ഐ.എം.എ
    കൊ​ച്ചി: പു​തു​താ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത കാ​ൻ​സ​ർ വാ​ക്സി​ൻ അ​ർ​ബു​ദ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രി​ക്ക​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ ബാ​ധി​ത​രാ​യ​വ​രി​ൽ രോ​ഗം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഐ.​എം.​എ റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും ഐ.​എം.​എ കൊ​ച്ചി​ൻ സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​രാ​ജീ​വ് ജ​യ​ദേ​വ​ൻ.

    കൊ​ച്ചി ലേ ​മെ​റി​ഡി​യ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്യാ​സ്ട്രോ ഇ​ന്റ​സ്റ്റൈ​ന​ൽ ഓ​ങ്കോ​ള​ജി സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ (ജി.​ഐ.​ഒ.​എ​സ്) വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വി​വ​രാ​ധി​ക്യ​വും ചി​ന്താ​ശേ​ഷി​ക്കു​റ​വു​മാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സാ​രം​ഗം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം, ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വ​ൻ​കു​ട​ൽ അ​ർ​ബു​ദ​ങ്ങ​ളെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ആ​സ്റ്റ​ർ മെ​ഡ്സി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ങ്കോ​ള​ജി സീ​നി​യ​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​അ​രു​ണ്‍ ആ​ർ. വാ​രി​യ​ർ, ജി.​ഐ.​ഒ.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​റീ​ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​രാ​ഹു​ൽ​കൃ​ഷ്ണ, ലി​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ങ്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​അ​രു​ണ്‍ ലാ​ൽ, രാ​ജ​ഗി​രി​യി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ഗാ​സ്ട്രോ എ​ൻ​റ​റോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ഫി​ലി​പ്പ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, എം.​വി.​ആ​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ​കു​ട്ടി വാ​രി​യ​ർ, എ.​ആ​ർ.​ഒ.​ഐ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ല​ക്ട് ഡോ. ​സി. എ​സ്. മ​ധു, ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ-​എ​ൻ.​സി.​ഡി.​ഐ.​ആ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​പ്ര​ശാ​ന്ത് മാ​തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

