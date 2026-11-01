തണുപ്പുകാലത്തെ വരൾച്ചയും ചൊറിച്ചിലും അകറ്റാം; കോൾഡ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?text_fields
തണുപ്പുകാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ ചർമത്തിലെ വരൾച്ചയും ചൊറിച്ചിലും പലരെയും അലട്ടാറുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കുറയുന്നതും തണുത്ത കാറ്റും ചർമത്തിലെ സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ഇതുമൂലം ചർമം വരണ്ടതും പരുപരുത്തതുമാകാം. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചർമസംരക്ഷണ ഉൽപന്നമാണ് കോൾഡ് ക്രീം. ചർമത്തിന് ഈർപ്പം നൽകുന്നതിനൊപ്പം പുറംപാളിയിൽ സംരക്ഷണാവരണം ഒരുക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.
സാധാരണ മോയ്സ്ചറൈസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കട്ടിയുള്ള ഘടനയാണ് കോൾഡ് ക്രീമിനുള്ളത്. ചർമത്തിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരണ്ട ചർമമുള്ളവർക്ക് തണുപ്പുകാലത്ത് ഇത് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും. മുഖം, കൈകൾ, കൈമുട്ടുകൾ, കാൽമുട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ചില കോൾഡ് ക്രീമുകൾ മേക്കപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉൽപന്നത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
മുഖം വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചർമം ചെറുതായി നനവുള്ളപ്പോഴാണ് കോൾഡ് ക്രീം പുരട്ടേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിന് ക്രീമെടുത്ത് മുഖത്തും കഴുത്തിലും മൃദുവായി പുരട്ടാം. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമത്തിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. കൈകൾ, കാലുകൾ തുടങ്ങിയ വരണ്ട ഭാഗങ്ങളിലും ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം.
എന്നാൽ എണ്ണമയമുള്ളതോ മുഖക്കുരുവിന് സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ ചർമമുള്ളവർ കോൾഡ് ക്രീം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കട്ടിയുള്ള ചില ക്രീമുകൾ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ അടയുന്നതിനും മുഖക്കുരു വർധിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കാം. അതിനാൽ ചർമത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉൽപന്നം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഭാഗത്ത് പുരട്ടി അലർജിയോ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
ചർമത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ആവശ്യവും പരിഗണിച്ചുവേണം കോൾഡ് ക്രീം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. വരണ്ട ചർമമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഈർപ്പം നൽകുന്ന ഘടകങ്ങളുള്ള ക്രീമുകൾ അനുയോജ്യമാണ്. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളോട് അലർജിയുള്ളവർ ഫ്രാഗ്രൻസ് രഹിത ഉൽപന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. സെൻസിറ്റീവ് ചർമമുള്ളവർ ചേരുവകളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുകയും വേണം.