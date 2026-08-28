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    Health News
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 12:13 PM IST

    പകർച്ചപ്പനി: എച്ച്1എൻ1 ഉം കോവിഡും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

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    പകർച്ചപ്പനി: എച്ച്1എൻ1 ഉം കോവിഡും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം
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    മഴ ശക്തമായതോടെ വൈറൽ പനിയും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വൈറൽ പനിയിൽ വലിയൊരു ഭാഗവും എച്ച്1എൻ1 (H1N1) ആണ്. പെട്ടെന്നു വരുന്ന ശക്തമായ പനിയും കടുത്ത ക്ഷീണവുമാണ് എച്ച്1എൻ1 ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2009-ലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ മഹാമാരിക്ക് ശേഷമാണ് H1N1 വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. അന്നുമുതൽ സീസണൽ വൈറൽ പനിയായി ഇത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം കോവിഡും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്.

    കോവിഡും (COVID-19) എച്ച്1എൻ1 (H1N1) പനിയും ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന സമാനമായ വൈറൽ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും, അവ പരത്തുന്ന വൈറസുകളും രോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവവും തമ്മിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.

    വൈറസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

    കോവിഡ്-19: 'സാർസ്-കോവ്-2' (SARS-CoV-2) എന്ന കൊറോണ വൈറസാണ് കോവിഡ്-19 രോഗം പകർത്തുന്നത്.

    എച്ച്1എൻ1: 'ഇൻഫ്ളുവൻസ എ' (Influenza A) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്വൈൻ ഫ്ലൂ വൈറസ് ആണ് എച്ച്1എൻ1 പരത്തുന്നത്.

    ലക്ഷണങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ

    രണ്ട് രോഗങ്ങൾക്കും പനി, ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ സമാനമാണെങ്കിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കോവിഡ്-19 ബാധിച്ചവരിൽ രുചിയും മണവും നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്. എച്ച്1എൻ1 ബാധിച്ചവരിൽ പെട്ടെന്ന് കടുത്ത പനിയും ശരീരവേദനയും തൊണ്ടവേദനയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

    കോവിഡ്-19:

    പനി, വരണ്ട ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, കടുത്ത ശരീരവേദന എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ രുചിയോ മണമോ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് കോവിഡിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം.

    എച്ച്1എൻ1: ഇൻഫ്ലുവൻസ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ശക്തമായ പനി (ചിലപ്പോൾ 100 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ), ചുമ, തൊണ്ടവേദന, തലവേദന, കടുത്ത ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ചിലരിൽ ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം എന്നിവയും കാണാറുണ്ട്. അണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ 1 മുതൽ 4 ദിവസത്തിനകം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും.

    വ്യാപനം

    കോവിഡ് വളരെ വേഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരുന്നു. എച്ച്1എൻ1 വായുവിലൂടെയും തുമ്മലിലൂടെയും ചുമയിലൂടെയും പകരുന്ന സാധാരണ ഫ്ലൂ പോലെയാണ് പടരുന്നത്. സീസണലായിട്ടാണ് എച്ച്1എൻ1 പകരുന്നത്.

    ചികിത്സ

    എച്ച്1എൻ1 പ്രതിരോധിക്കാൻ 'ഓസെൽറ്റാമിവിർ' (Oseltamivir/Tamiflu) പോലുള്ള ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകൾ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഫലപ്രദമാണ്. കോവിഡിനും പ്രത്യേക ചികിത്സകളും വാക്സിനുകളും ലഭ്യമാണ്.

    രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആർ.ടി.പി.സി.ആർ (RT-PCR) അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പരിശോധനകളിലൂടെ മാത്രമേ ഏതാണ് രോഗമെന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ. ശ്വാസതടസ്സമോ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക.

    (ലേഖകൻ കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആണ്)

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    TAGS:H1N1Influenzakerala health deptCovid​healthnews
    News Summary - How to distinguish between H1N1 and COVID
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