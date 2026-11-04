ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ആശുപത്രിയിൽ പോകല്ലേ!text_fields
ഇൻഷുറൻസുണ്ട്, ഇനി എന്നാ പേടിക്കാനാ!!! ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാച്ചെലവും കമ്പനി നോക്കിക്കൊള്ളും... പിന്നെന്തിന് ടെൻഷൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ഡിസ്ചാർജായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൈയിൽ കിട്ടുന്ന ബിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തിയേക്കാം. മരുന്നിനും ചികിത്സയ്ക്കും മാത്രമല്ല, ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, സിറിഞ്ച് തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ സാമഗ്രികൾക്കുപോലും വലിയ തുക ബില്ലിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പണം നൽകാത്ത ഇത്തരം ചെലവുകൾ ഒടുവിൽ രോഗിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ബാധ്യതയാകും.എന്നാൽ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ബിൽ പലരെയും ഞെട്ടിച്ചേക്കാം. ഭയപ്പെടുത്തിയതല്ല, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെടുക്കാൻ പണമെണ്ണി കൊടുക്കും മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ കുറേ പണം ലാഭിക്കാനാകും.
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ചികിത്സാച്ചെലവിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ടും ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, സിറിഞ്ച്, കോട്ടൺ, മറ്റ് ചികിത്സാ സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പേരിൽ രോഗിയുടെ കൈയിൽനിന്ന് അധിക പണം ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇത്തരം ചെലവുകളെയാണ് പൊതുവെ 'നോൺ-പേയബിൾ ചാർജുകൾ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ആശുപത്രി ബില്ലിൽ കാണുന്ന എല്ലാ അധിക ചെലവുകളും രോഗി നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ടവയാണെന്ന് കരുതരുത്. ചില ചെലവുകൾ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടില്ലെങ്കിലും മറ്റു ചിലവ ചികിത്സാ നടപടികളുടെയോ മുറിവാടകയുടെയോ ഭാഗമായി കണക്കാക്കേണ്ടവയാണ്. അവ പ്രത്യേകം ഈടാക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി പണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.
1. പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ അധിക പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക
പല അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളിലും ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ചെറിയ സാമഗ്രികളുടെയും ചെലവ് ഉൾപ്പെടണമെന്നില്ല. ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, സിറിഞ്ച് തുടങ്ങിയവയുടെ ചെലവ് ചില പോളിസികളിൽ രോഗി തന്നെ വഹിക്കേണ്ടിവരും.എന്നാൽ ഇത്തരം ചെലവുകൾക്കും പരിരക്ഷ നൽകുന്ന അധിക സൗകര്യങ്ങൾ ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി പോളിസിയോടൊപ്പം ചേർക്കാവുന്ന പ്രത്യേക അധിക പരിരക്ഷകളുണ്ട്.
പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചറിയണം. 'കൺസ്യൂമബിൾസ് കവർ' അഥവാ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികളുടെ ചെലവുകൾക്കുള്ള അധിക പരിരക്ഷ ലഭ്യമാണോ എന്നും അന്വേഷിക്കാം.എന്നാൽ ഈ പരിരക്ഷയിൽ ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്, എത്ര രൂപവരെയാണ് ലഭിക്കുക, പ്രത്യേക നിബന്ധനകളുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. അധിക പരിരക്ഷയുണ്ടെന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചെലവുകളും പൂർണമായി ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്.
2. പോളിസിയിലെ ഒഴിവാക്കലുകൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുക
ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും എന്നതിൽ മാത്രമാണ് പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോളിസിയിൽ ഏതെല്ലാം ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടില്ല എന്നതും അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ്.ആശുപത്രി ബില്ലിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചെറിയ ചെലവുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വഹിക്കണമെന്നില്ല. വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ, ആശുപത്രിയിലെ ചില സേവനങ്ങൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ ചെലവുകൾ എന്നിവ പരിരക്ഷയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം.അതേസമയം, ചില സാധനങ്ങളുടെ ചെലവ് മുറിവാടകയിലോ ശസ്ത്രക്രിയാ ചെലവിലോ ചികിത്സാ ചെലവിലോ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവ വീണ്ടും പ്രത്യേകം ഈടാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്.അതിനാൽ പോളിസി രേഖകളിലെ ഒഴിവാക്കൽ പട്ടിക ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക. സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തുക.
3. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് വിശദമായ ബിൽ ആവശ്യപ്പെടുക
ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ബില്ലിൽ മൊത്തം തുക മാത്രം നോക്കി പണം അടയ്ക്കരുത്. ഓരോ ചെലവിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബിൽ ആവശ്യപ്പെടുക.ഉദാഹരണത്തിന്, ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിച്ച സാമഗ്രികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവയുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്, ഓരോന്നിനും എത്ര രൂപയാണ് ഈടാക്കിയത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ബില്ലിൽ വ്യക്തമാകണം.ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, സിറിഞ്ച് തുടങ്ങിയവയുടെ പേരിൽ വലിയ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ അളവും നിരക്കും പരിശോധിക്കുക. വിശദാംശങ്ങളില്ലാത്ത പൊതുവായ ചെലവുകൾ കണ്ടാൽ ആശുപത്രി അധികൃതരോട് വിശദീകരണം തേടണം.ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ബില്ലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അനുവദിച്ച തുകയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്.
4. ബില്ലിലെ സംശയകരമായ തുകകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുക
ആശുപത്രി ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ചെലവും ശരിയാണെന്ന് കരുതി അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഉപയോഗിച്ച സാമഗ്രികളുടെ എണ്ണത്തിലോ ഈടാക്കിയ തുകയിലോ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ബില്ലിങ് വിഭാഗത്തോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാം.ചില സാധനങ്ങളുടെ ചെലവ് മുറിവാടകയിലോ ചികിത്സാ നടപടികളിലോ ഉൾപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ അവ പ്രത്യേകം ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം.ആശുപത്രി നൽകുന്ന വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധിയെയോ മൂന്നാംകക്ഷി ക്ലെയിം സേവനദാതാവിനെയോ സമീപിക്കാം. സംശയമുള്ള തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എഴുതി നൽകാനും ആവശ്യപ്പെടാം.ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ പണമടച്ചതിന്റെ രസീതുകൾ, ചികിത്സാ രേഖകൾ, ബില്ലുകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്.
5. പരാതി നൽകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അറിയുക
ആശുപത്രി ബില്ലിലോ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിലോ അനാവശ്യമായ തുക ഈടാക്കിയതായി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പരാതി നൽകാം.ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെ പരാതി പരിഹാര വിഭാഗത്തെയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പരാതി പരിഹാര ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും സമീപിക്കാം. പരാതിയും അനുബന്ധ രേഖകളും എഴുതി നൽകുകയും അതിന്റെ സ്വീകരണരേഖ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക.ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്ന മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ പരാതികൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഐആർഡിഎഐയുടെ 'ബീമാ ഭരോസ' സംവിധാനത്തെ സമീപിക്കാം. 155255 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലൂടെയോ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://bimabharosa.irdai.gov.in/ വഴിയോ പരാതി നൽകാം.പരാതി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ആശുപത്രി ബിൽ, ക്ലെയിം തീർപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കണം.
ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാം
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ ചെലവുകളിൽനിന്നും പൂർണമായും ഒഴിവാകാനാകില്ല. പോളിസിയിലെ നിബന്ധനകൾ, ചികിത്സയുടെ സ്വഭാവം, അധിക പരിരക്ഷകൾ, ആശുപത്രി ബില്ലിലെ ചെലവുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അന്തിമമായി ലഭിക്കുന്ന തുകയെ സ്വാധീനിക്കും.
അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പരിരക്ഷയുടെ തുകയോടൊപ്പം ഒഴിവാക്കലുകളും അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുക. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോഴും ബില്ലിലെ ഓരോ ചെലവും ശ്രദ്ധിക്കുക. അറിയാത്ത നിബന്ധനകളുടെ പേരിൽ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽനിന്ന് അനാവശ്യമായി പണം ചെലവാകാതിരിക്കാൻ ഈ ചെറിയ ജാഗ്രത സഹായിക്കും.