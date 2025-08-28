Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി; യു​വ​തി​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ ‘ഗൈ​ഡ്​ വ​യ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​യ​തി​ൽ വ​ലി​യ വീ​ഴ്ച

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സാ​പ്പി​ഴ​വി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് യു​വ​തി​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ ട്യൂ​ബ് കു​ടു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്​ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വ​ലി​യ വീ​ഴ്ച. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​റോ​ട്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, ട്യൂ​ബ്​ കു​ടു​ങ്ങി​യ​തി​ൽ മ​റ്റ്​ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്​​ന​മി​ല്ലെ​ന്ന വി​ചി​ത്ര​വാ​ദ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല.

    ഗു​രു​ത​ര ചി​കി​ത്സാ പി​ഴ​വി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കിയില്ല. എ​ല്ലാം ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​നി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തും​വി​ധം നി​ര​വ​ധി സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട കി​ള്ളി തൊ​ളി​ക്കോ​ട്ടു​കോ​ണ​ത്ത്​ റ​സി​യ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ സു​മ​യ്യ (26) ആ​ണ്​ നെ​ഞ്ചി​ൽ ട്യൂ​ബ്​ കു​ടു​ങ്ങി ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2023 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തൈ​റോ​യി​ഡ്​ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​യാ​യ സു​മ​യ്യ​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ലാ​ണ്​ ‘ഗൈ​ഡ്​ വ​യ​ർ’ എ​ന്ന ട്യൂ​ബ്​ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്.

    ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ ശേ​ഷം ഞ​ര​മ്പ് കി​ട്ടാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ര​ക്ത​വും മ​രു​ന്നും ന​ൽ​കാ​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ലൈ​നി​ന്റെ ഗൈ​ഡ് വ​യ​റാ​ണ് നെ​ഞ്ചി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത​ത്രേ. ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശ്രീ​ചി​ത്ര, പി​ന്നീ​ട്​ ആ​ർ.​സി.​സി എ​ന്നീ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല​ട​ക്കം ച​കി​ത്സ​തേ​ടി. ആ​ർ.​സി.​സി യി​ലെ ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ എ​ക്സ്റേ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ ഗൈ​ഡ് വ​യ​ർ ശ്ര​ദ്ധ​യി​പെ​ട്ട​ത്. അ​ന്നു​ത​​​ന്നെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​നി ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി ട്യൂ​ബ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത​ത്രേ. ഗു​രു​ത​ര​പി​ഴ​വ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​ൽ നീ​തി ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സു​മ​യ്യ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ, ചി​കി​ത്സാ​പ്പി​ഴ​വ് സ​മ്മ​തി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ര്‍, വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി പ​ണം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് രോ​ഗി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഡോ​ക്ട​ര്‍ പ​ണം അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്‍റെ സ്ക്രീ​ൻ ഷോ​ട്ടും ചി​കി​ത്സാ​പ്പി​ഴ​വ് സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ​യും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു -ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​സ്ത്ര​ക്രി​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​യാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ ‘ഗൈ​ഡ് വ​യ​ർ’ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​കാ​ര്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​കെ.​ജെ. റീ​ന അ​റി​യി​ച്ചു. 2023 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​യാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ തൊ​ണ്ട​യി​ൽ ഗൈ​ഡ് വ​യ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​കാ​ര്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത് 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ്. അ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു പ​രാ​തി​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ലെ അ​ഡി​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​യെ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ത​ന്നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 14ന്​ ​ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ണ നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സ​മി​തി നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മേ​ൽ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത ഭാ​ഗം പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തൈ​റോ​യ്ഡ് കാ​ൻ​സ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​തി റീ​ജി​യ​ണ​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​റ​റി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി യു​വ​തി ആ​ർ.​സി.​സി​യി​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

