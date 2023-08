പ്രകൃതിചികിത്സ: അനുമതി യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമെന്ന് സർക്കാർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ണ്ണൂ​ർ: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി, ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം അം​ഗീ​കൃ​ത യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ പ്ര​കൃ​തി​ചി​കി​ത്സ​ക്ക് അ​നു​മ​തി​ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ​സ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. അം​ഗീ​കൃ​ത യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ചി​കി​ത്സ​ക​ർ​ക്ക് 2021ലെ ​കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​നേ​ഴ്സ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ചി​കി​ത്സാ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ​രാ​തി​യി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​ക്ടി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ബൈ​ജു​നാ​ഥ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

ബി.​എ​ൻ.​വൈ.​എ​സ് ബി​രു​ദം ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​കൃ​തി​ചി​കി​ത്സ ന​ട​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​ത്. അം​ഗീ​കൃ​ത യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​കൃ​തി​ചി​കി​ത്സ​ക​ർ​ക്ക് ബി ​ക്ലാ​സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​ധി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ചി​കി​ത്സാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​ധി​കാ​രം 2021ലെ ​കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​നേ​ഴ്സ് നി​യ​മ​ത്തി​ലി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. കോ​ട​തി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ത​ട​സ്സ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ കേ​സ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി എ​സ്.​കെ. മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​രാ​ണ് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

Govt says permission is only for qualified people for Naturopathy