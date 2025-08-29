Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    29 Aug 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    29 Aug 2025 7:35 AM IST

    വ്യാജ അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ; പൂട്ടാൻ നിയമമുണ്ട്, സർക്കാറിന് ഇച്ഛാശക്തിയില്ല

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം അ​ക്യു​പ​ങ്ച​റി​സ്റ്റു​ക​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ര​ല്ല
    മ​ല​പ്പു​റം: അ​ക്യു​പ​ങ്ച​റി​​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക​പ്ര​സ​വ​വും മ​രു​ന്നു​ര​ഹി​ത ചി​കി​ത്സ​യും നി​ർ​ബാ​ധം തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും വ്യാ​ജ ചി​കി​ത്സ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി വൈ​കി​പ്പി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ. വ്യാ​ജ ചി​കി​ത്സ​ക​രു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ണു​തു​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​ക്യു​പ​ങ്ച​ർ പ​ഠി​ച്ചെ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട്​ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ക്ലി​നി​ക് തു​റ​ന്ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത പ്രാ​ക്ടി​സ്​ തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ തി​ക​ഞ്ഞ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

    2021ലെ ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ അ​ലൈ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ​സ് (എ​ൻ.​സി.​എ.​എ​ച്ച്.​പി) നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​ക്യു​പ​ങ്‌​ച​ർ പ്രാ​ക്ടി​സി​ന് ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ട്. 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​കേ​​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഭേ​ദ​ഗ​തി ച​ട്ട പ്ര​കാ​രം ‘അ​ദ​ർ കെ​യ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ക്യു​പ​ങ്‌​ച​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ക്യു​പ​ങ്‌​ച​ർ പ്രാ​ക്ടി​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് അം​ഗീ​കൃ​ത യോ​ഗ്യ​ത നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കേ​ന്ദ്ര അ​ലൈ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ലോ ഇ​വ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. നി​യ​മം നി​ശ്ച​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ക്ടി​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ജി​സ്​​​ട്രേ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കും. ശ​രി​യാ​യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും യോ​ഗ്യ​ത​യു​മി​ല്ലാ​തെ അ​ക്യു​പ​ങ്‌​ച​ർ പ്രാ​ക്ടി​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​വു​മാ​ണ്. എ​ൻ.​സി.​എ.​എ​ച്ച്.​പി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ലൈ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ​ട​ക്കം അ​നു​ബ​ന്ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​ക്യു​പ​ങ്ച​ർ ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി കു​റ്റ്യാ​ടി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണ​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്രാ​ക്ടി​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ്രാ​ക്ടി​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം അ​ക്യു​പ​ങ്ച​റി​സ്റ്റു​ക​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​ര​ല്ല. ഇ​തി​നാ​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ അ​ലൈ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​ന്റെ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​വ​ർ അ​നു​സ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ആ​രോ​ഗ്യം, സം​സ്ഥാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക​ച​ട്ടം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാം. മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് ഗാ​ർ​ഹി​ക​പ്ര​സ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​തി മ​രി​ച്ച​തും ചി​കി​ത്സ നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ൽ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം ബാ​ധി​ച്ച ഒ​രു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ച​തും വ്യാ​പ​ക ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഉ​ണ​ർ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അം​ഗീ​കൃ​ത വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​ക്യു​പ​ങ്‌​ച​ർ പ്രാ​ക്ടി​സ് പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​മ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

