ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗം സർക്കാർ നിരോധിച്ചു

ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗം സർക്കാർ നിരോധിച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പൊതു-സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും നിർമാർജനം ചെയ്യാവുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ സാമഗ്രികളുടെയും പുനരുപയോഗം സർക്കാർ നിരോധിച്ചു. ചില സ്വകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് ആശുപത്രികൾ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കാർഡിയോളജി, നെഫ്രോളജി, ഓങ്കോളജി, കാർഡിയോതൊറാസിക് ആൻഡ് വാസ്കുലർ സർജറി, ന്യൂറോ സർജറി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഉത്തരവ്.
ഇവ പുനരുപയോഗിക്കുമ്പോഴും രോഗികളിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ തുകയും ഈടാക്കുന്നതായും ഡി.ജി.എച്ച്.എസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഉത്തരവ് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയോടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സ്കീമിനോടും ഡി.ജി.എച്ച്.എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താനും, നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാനും, ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടപടിയെടുക്കാനും അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പുനരുപയോഗം രോഗികളുടെ സുരക്ഷ, അണുബാധ തടയലും നിയന്ത്രണവും, നിയമപരമായ പാലനം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവ് എന്നിവയിൽ ആശങ്കയുയർത്തുന്നുവെന്ന് ഡി.ജി.എച്ച്.എസ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രവണതകൾ 1940ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട്, 2017ലെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് റൂൾസ്, 2010ലെ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ആക്ട്, കൂടാതെ അണുബാധ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ, ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനോ, അണുവിമുക്തമാക്കാനോ, വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല. ഇവയുടെ പുനരുപയോഗം രോഗികളെ അണുബാധകൾക്കും, ഉപകരണങ്ങളുടെ തകരാറുകൾക്കും, മറ്റ് സങ്കീർണതകൾക്കും വഴിവെച്ചേക്കാം.
കത്തീറ്ററുകളും ഡയാലൈസറുകളും പരക്കെ പുനരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും, മിക്കപ്പോഴും ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ദേശീയ നയങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചില ഇന്ത്യൻ പഠനങ്ങൾ ഡി.ജി.എച്ച്.എസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സിംഗിൾ-യൂസ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഉപകരണം ആശുപത്രി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിർമാതാവിനല്ല, മറിച്ച് ആശുപത്രിയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിക്കോ ആയിരിക്കണമെന്നും പറയുന്നു.