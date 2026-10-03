ആഗോള ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ്; കോവിഡിന് മുമ്പത്തെ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു

ആഗോള ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ്; കോവിഡിന് മുമ്പത്തെ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നുtext_fields
ജനീവ : ആഗോളതലത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം കോവിഡ്-19 മഹാമാരിക്ക് മുമ്പുള്ള സമാനമായ നിരക്കിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചെത്തുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആഗോള ആരോഗ്യമേഖല ഒന്നാകെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നായിരുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനം. ഇതിനെ ശേഷം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ശരാശരി ആയുർ ദൈർഘ്യത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളുടെ വ്യാപനവും ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും വഴി ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ലോകം മറികടന്നതായാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്തെമ്പാടും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനെടുക്കുകയും പരോക്ഷമായി ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ ശരാശരി ആയുസ്സിൽ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളമാണ് കുറവുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമാണ് ഇതിന്റെ ആഘാതം ഗുരുതരമായി പ്രകടമായിരുന്നത്. എന്നാൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഉണ്ടായ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പുരോഗതിയും ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകളുടെ കൃത്യമായ വിതരണവും സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു. ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എന്നിവ തടയുന്നതിനുള്ള ആഗോള ആരോഗ്യ കാമ്പയിനുകളും ഇതിന് ശക്തമായ പിന്തുണയേകി.
ആയുർദൈർഘ്യം കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള നിലയിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനായെങ്കിലും പട്ടിണി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പ്രാദേശിക യുദ്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ആഗോള ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചില ആഫ്രിക്കൻ-ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ തുല്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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