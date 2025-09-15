Begin typing your search above and press return to search.
    ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം, ചർച്ച മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം

    ആ​ചാ​ര​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്ത്രീ​പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ച​ർ​ച്ച​യാ​കി​ല്ല
    ശബരിമല ക്ഷേത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ, സ്പി​രി​ച്വ​ൽ ടൂ​റി​സം സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട്, ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​കും ച​ർ​ച്ച. ആ​ചാ​ര​നു​ഷ്ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്ത്രീ​പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​വി​ല്ല. പ​മ്പാ​തീ​ര​ത്ത് മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    20ന് ​രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മം വൈ​കീ​ട്ട് 3.50ന് ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കും. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. തു​ട​ർ​ന്ന് 10.35ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യും. സ​മീ​പ​ന​രേ​ഖ​യു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കും.

    പ്ര​ധാ​ന​വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ക. ശ​ബ​രി​മ​യി​ലെ സു​സ്തി​ര​വി​ക​സ​നം എ​ങ്ങ​നെ വേ​ണം, മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​നി​ന് വേ​ണ്ട 1072 കോ​ടി​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യും. പാ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 15 മി​നി​റ്റ് സ​മ​യ​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം​വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ത്മീ​യ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കും. മൂ​ന്നാം​വേ​ദി​യി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് തി​ര​ക്കി​ല്ലാ​തെ എ​ങ്ങ​നെ ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം, ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വും മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    1.30ന് ​ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ പ്ര​ധാ​ന​വേ​ദി​യി​ൽ ഗാ​യ​ക​രാ​യ വി​ജ​യ് യേ​ശു​ദാ​സ്, അ​ഭി​ഷേ​ക് മ​ണി, സു​ധീ​പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​മേ​ള​യും ന​ട​ക്കും. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ശേ​ഷ​മാ​കും സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ക. ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വി.​ഐ.​പി പ​രി​ഗ​ണ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം പ​രി​പാ​ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    ഭ​ക്ത​ര്‍ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം; വെ​ർ​ച്വ​ൽ ക്യു ​സ്ലോ​ട്ട് ചു​രു​ക്കി

    മാ​സ​പൂ​ജ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി പ്ര​തി​ദി​നം 50,000 വെ​ർ​ച്വ​ൽ ക്യൂ ​സ്ലോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ 10,000 ആ​യി കു​റ​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ 19ലെ ​ബു​ക്കി​ങ് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

