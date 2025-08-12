നിർധന രോഗികൾക്ക് ആർ.സി.സിയിൽ സൗജന്യ റോബോട്ടിക് സർജറി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 12 Aug 2025 9:48 PM IST
Updated Ondate_range 12 Aug 2025 9:48 PM IST
നിർധന രോഗികൾക്ക് ആർ.സി.സിയിൽ സൗജന്യ റോബോട്ടിക് സർജറിtext_fields
News Summary - Free robotic surgery at RCC for poor patients
തിരുവനന്തപുരം: നിർധന രോഗികൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം റീജനൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ അത്യാധുനിക റോബോട്ടിക് സർജറി സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന് ആർ.സി.സി ഡയറക്ടർ ഡോ. രേഖ എ. നായർ അറിയിച്ചു.
എൽ.ഐ.സിയുമായി ചേർന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 2025 - 26 വർഷത്തിൽ 100 രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ശസ്ത്രക്രിയ നൽകും. ഇതിനായി 1.25 കോടി രൂപ എൽ.ഐ.സിയുടെ കോർപറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആർ.സി.സിക്ക് കൈമാറാൻ ധാരണയായി.
കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും എൽ.ഐ.സി ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഫൗണ്ടേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ആർ.സി.സിക്ക് നൽകിയിരുന്നു.
