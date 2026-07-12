ഭക്ഷണം തലച്ചോറിന് കൂടിയുള്ളതാണ്; താളപ്പിഴകൾ ഡിമെൻഷ്യക്കുവരെ കാരണമായേക്കാം

ഭക്ഷണം തലച്ചോറിന് കൂടിയുള്ളതാണ്; താളപ്പിഴകൾ ഡിമെൻഷ്യക്കുവരെ കാരണമായേക്കാംtext_fields
വിശക്കുമ്പോൾ നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നമ്മുടെ ധാരണയിൽ അത് നമ്മുടെ വയറിനുള്ള ഇന്ധമാണെന്ന് ആധുനിക നാഡീശാസ്ത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ വെറും 2 ശതമാനം മാത്രമാണ് തലച്ചോറിന്റെ ഭാരം. എന്നാൽ ശരീരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൊത്തം ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഏകദേശം 20 ശതമാനവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ്. ഓരോ ചിന്തയും, ഓരോ ഓർമ്മയും, ഓരോ തീരുമാനവും, ഓരോ വികാരവും, എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഭാവിയിൽ ഡിമെൻഷ്യ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത പോലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ന്യൂറോസർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ.
ശരിയായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ഓർമ്മശക്തിയും ശ്രദ്ധയും ചിന്തയുടെ മൂർച്ചയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മാനസികാരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും പ്രായം കൂടുമ്പോൾ തലച്ചോറിന് സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. വളരെക്കാലമായി ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും ജനിതകശാസ്ത്രത്താൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആധുനിക നാഡീശാസ്ത്രം ആ വിശ്വാസത്തെ തിരുത്തുന്നു.
നമ്മുടെ തലച്ചോർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിക്കാനും മാറാനും വളരാനും കഴിവുള്ളതാണ്. പുതിയ അനുഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് പുതിയ നാഡീബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പഴയ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി" (neuroplasticity) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അത്ഭുതകരമായ കഴിവിനെ പല ഘടകങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശരിയായ “പോഷകാഹാരം”.
സ്ഥിരതയാണ് പ്രധാനം
പോഷകാഹാരം അമിതമായി കഴിക്കുകയല്ല, സമീകൃതമായ ഭക്ഷണം ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ അളവിൽ കഴിക്കുകയാണ് പ്രധാനം.തലച്ചോറിന്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് ദിവസം മുഴുവൻ സ്ഥിരമായ ഊർജ്ജവിതരണം ആവശ്യമാണ്. പഞ്ചസാര കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഊർജ്ജം പെട്ടെന്ന് ഉയരുകയും അതുപോലെ തന്നെ വേഗത്തിൽ കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇത് ശ്രദ്ധയെയും ഓർമ്മയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എന്നാൽ ധാന്യങ്ങൾ പോലുള്ള സങ്കീർണ്ണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ (complex carbohydrates) തലച്ചോറിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം തുടർച്ചയായി നൽകുന്നു.
പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പ്രഭാതഭക്ഷണത്തോടെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നതും, തുടർന്ന് ഓരോ 4–5 മണിക്കൂറിലും സമീകൃത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമാണ് നല്ലത്. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് 2–3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ലഘുവായ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കത്തിനും തലച്ചോറിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും സഹായിക്കുന്നു.
ഓരോ ഭക്ഷണത്തിലും ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, പഴങ്ങൾ, വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഈ സമീകൃത ഭക്ഷണക്രമം ഓർമ്മശക്തിയും ശ്രദ്ധയും വർധിപ്പിക്കാനും തലച്ചോറിലെ സന്ദേശവാഹകരായ ന്യൂറോട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ ഉത്പാദനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം, അമിതമായി സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, അധിക പഞ്ചസാര, ട്രാൻസ് ഫാറ്റുകൾ എന്നിവ പതിവാക്കുന്നത് ശരീരത്തിലും തലച്ചോറിലും വീക്കവും കോശങ്ങളുടെ തകരാറും വർധിപ്പിക്കും. ഇത് തലച്ചോറിന്റെ വാർദ്ധക്യം വേഗത്തിലാക്കുകയും കാലക്രമേണ ഓർമ്മക്കുറവും മറ്റ് വൈജ്ഞാനിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
തലച്ചോറിന് കരുത്തേകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ
ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഓർമ്മശക്തിയും ശ്രദ്ധയും മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നതായി നിരവധി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
മൽസ്യം
പ്രകൃതി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് മത്സ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് സാൽമൺ, സാർഡിൻ, അയല, ട്യൂണ തുടങ്ങിയ കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ (DHA, EPA) ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ തലച്ചോറിന്റെ പ്രധാന പോഷകങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് DHA, നാഡീകോശങ്ങളുടെ ആവരണത്തിന്റെ (neuron's membrane) പ്രധാന ഭാഗമായതിനാൽ, അവ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം സുഗമമാക്കുകയും തലച്ചോർ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളുടെ ഘടനയ്ക്കും ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒമേഗ-3 സമൃദ്ധമായ മത്സ്യം പതിവായി കഴിക്കുന്നത് ഓർമ്മശക്തിയും ശ്രദ്ധയും പഠനശേഷിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം, പ്രായം കൂടുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നതും അൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യതയും കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
നട്സും വിത്തുകളും
തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്ന പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് നട്സും വിത്തുകളും. വാൽനട്ടിൽ (Walnuts) ഒമേഗ-3 കൊഴുപ്പുകൾ ധാരാളമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മശക്തിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഇ-യുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് ബദാം (almonds). മത്തങ്ങ വിത്ത് (pumpkin seeds), ഫ്ളാക്സ് വിത്ത് (flaxseeds), ചിയ വിത്ത് (chia seeds), സൂര്യകാന്തി വിത്ത് (sunflower seeds) എന്നിവയിൽ മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക്, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുകയും, ഓർമ്മശക്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, ഏകാഗ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രായം കൂടുന്തോറും തലച്ചോർ കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തോടെയും പ്രവർത്തനക്ഷമമായും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പച്ച ഇലക്കറികൾ
തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പച്ച ഇലക്കറികൾ. ചീര, ബ്രോക്കോളി, മുരിങ്ങയില, പാലക് ചീര തുടങ്ങിയ ഇലക്കറികളിൽ ഫോളേറ്റ്, വിറ്റാമിൻ കെ, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ പോഷകങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രായം കൂടുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നത് മന്ദഗതിയിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഓർമ്മശക്തിയും ചിന്താശേഷിയും നിലനിർത്താനും തലച്ചോർ ആരോഗ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഇവ സഹായകരമാണ്. ദിവസേനയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ പച്ച ഇലക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് തലച്ചോറിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു നല്ല ശീലമാണ്.
വർണ്ണാഭമായ പഴങ്ങൾ
പ്രകൃതിയുടെ തലച്ചോർ സംരക്ഷകരാണ് വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള പഴങ്ങൾ. ബ്ലൂബെറി, സ്ട്രോബെറി, ഓറഞ്ച്, മാതളനാരങ്ങ തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളിൽ ഫ്ലേവനോയ്ഡുകൾ, വിറ്റാമിൻ C, വിറ്റാമിൻ E, മറ്റ് ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പോഷകങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും അവയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഓർമ്മശക്തിയും പഠനശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ന്യൂറോണുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ സംരക്ഷണം നൽകാനും ഇവ സഹായകമാണ്.
റെസ്വെറാട്രോൾ
പോഷകാഹാര നാഡീശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ സംയുക്തങ്ങളിലൊന്നാണ് റെസ്വെറാട്രോൾ. ഇത് മുന്തിരി, ബെറി വിഭാഗത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ (ബ്ലൂബെറി, സ്ട്രോബെറി, റാസ്ബെറി, ബ്ലാക്ക്ബെറി, ക്രാൻബെറി), നിലക്കടല, കൊക്കോ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. റെസ്വെറാട്രോൾ ശക്തമായ ഒരു ആന്റിഓക്സിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പരീക്ഷണാത്മക പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മെമ്മറിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും നാഡീകോശങ്ങളെ അപചയത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്. റെഡ് വൈനിൽ റെസ്വെറാട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഓപ്ഷനാണ്.
ഗ്രീൻ ടീയെ "ബ്രെയിൻ ടീ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
തലച്ചോറിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന നിരവധി പ്രകൃതിദത്ത ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഗ്രീൻ ടീയെ പലപ്പോഴും "ബ്രെയിൻ ടീ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ടീയിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഗുണകരമായ സംയുക്തങ്ങളുണ്ട്:
എൽ-തിയനൈൻ: മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, മയക്കം ഉണ്ടാക്കാതെ ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
കാറ്റെക്കിനുകൾ: ശക്തമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളായ ഇവ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രായം കൂടുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.മിതമായി കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ടീ, ജാഗ്രത, ശ്രദ്ധ, ഏകാഗ്രത എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
തലച്ചോറിനെ ചെറുപ്പമായി നിലനിർത്തുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ
തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളെ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളാണ് വിറ്റാമിൻ സിയും വിറ്റാമിൻ ഇയും. വിറ്റാമിൻ ബി12 നാഡികളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ഓർമ്മശക്തി സംരക്ഷിക്കാനും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ ബി6-ഉം ഫോളേറ്റും (വിറ്റാമിൻ ബി9) സെറോടോണിൻ, ഡോപാമൈൻ തുടങ്ങിയ തലച്ചോറിലെ സന്ദേശവാഹക രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഇവ മാനസികാവസ്ഥ, പ്രചോദനം, പഠനശേഷി എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശ വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഡിയും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനമാണ്. ഇതിന്റെ കുറവ് ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്നതിനും വിഷാദരോഗത്തിനും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിറ്റാമിനുകൾ ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം ഗുളികകളല്ല, മറിച്ച് പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, മത്സ്യം, മുട്ട, നട്സുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വർണ്ണാഭവും സമീകൃതവുമായ ഭക്ഷണക്രമമാണ്.
തലച്ചോറിന്റെ ജൈവഘടികാരം
നാം എന്ത് കഴിക്കുന്നുവെന്നതുപോലെ തന്നെ എപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുവെന്നതും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉപവസിച്ചതിന് ശേഷം, പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ആരോഗ്യകരമായ പ്രഭാതഭക്ഷണം തലച്ചോറിനെ ഉണർത്തുകയും ജാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും ഓർമ്മശക്തിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട സമീകൃത ഉച്ചഭക്ഷണം ദിവസം മുഴുവൻ സ്ഥിരമായ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് പഴങ്ങളോ കടലയോ കഴിക്കുന്നത് ഊർജ്ജം പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കും. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് 2–3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ലഘുവായ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കത്തിനും തലച്ചോറിന് വിശ്രമിക്കാനും, കൂടാതെ ദീർഘകാല ഓർമ്മശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം. ശക്തമായ മനസ്സിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് പലപ്പോഴും ഫാർമസിയിൽ അല്ല, നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തളികയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ നാളെയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ല ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം നല്ല ഉറക്കവും വ്യായാമവും മാനസിക സജീവതയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക.
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