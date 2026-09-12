അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്; മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിടിയിൽനിന്ന് കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാം

അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്; മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിടിയിൽനിന്ന് കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാംtext_fields
കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൗമാരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കാമെന്നാണ് പല രക്ഷിതാക്കളും കരുതുന്നത്. കൗമാരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും കുട്ടികളിൽ പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും.
കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക, പൊതുപരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുക, ഭക്ഷണത്തിൽ താൽപ്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ പ്രായത്തിൽ സാധാരണയാണെന്ന് കരുതി അവഗണിക്കരുതെന്ന് പ്രമുഖ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകുകയും തുടർച്ചയായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അതിന് പിന്നിലെ കാരണം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
അതിനാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയോ പലതും ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ കുട്ടിയോട് തുറന്ന മനസ്സോടെ സംസാരിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദഗ്ധസഹായം തേടുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രം കുട്ടി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല. ഉറക്കക്കുറവ്, മാനസിക സമ്മർദം, വിഷാദം, സ്കൂളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം.
അവഗണിക്കരുത്
1. അമിതമായ ഉറക്കം: കുട്ടിയുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന കുട്ടി സ്ഥിരമായി എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും പകൽ സമയത്തും അമിതമായി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അന്വേഷിക്കണം. മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ മയക്കവും അമിതമായ ഉറക്കവും ഉണ്ടാക്കാം. പഠനം, സ്കൂൾ, കായികപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയോടുള്ള താൽപ്പര്യത്തിലും ഇതോടൊപ്പം കുറവുണ്ടാകാം. രാത്രിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉറക്കക്കുറവും മാനസിക സമ്മർദവുമെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാകാം.
2. ഭക്ഷണത്തോട് വിമുഖത: ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണത്തോട് പോലും താൽപ്പര്യമില്ലാതാകുക, ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയവ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവഗണിക്കരുത്. അതുപോലെ ടിവി കാണൽ, വായന, കളി, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കൽ തുടങ്ങിയ മുമ്പ് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളോടുള്ള താൽപ്പര്യം കുറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ വിഷാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള താൽപ്പര്യക്കുറവ് കാണാം. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം യഥാർത്ഥ കാരണം അന്വേഷിക്കണം.
3. ഉൾവലിയുന്ന സ്വഭാവം: സാധാരണയായി സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇടപഴകുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ആരോടും സംസാരിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാതാകുക, സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുക, മുറിയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക, സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം മാത്രമല്ല, കൂട്ടുകാരുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്കൂളിലെ സമ്മർദം, പ്രണയബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വിഷാദം തുടങ്ങിയവയും ഇതിന് കാരണമാകാം. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടെ കുട്ടിയെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകണം.
4. രാവിലെ കണ്ണും മൂക്കും ചുവന്നിരിക്കുക: രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പതിവായി കണ്ണുകൾ ചുവന്നിരിക്കുക, കണ്ണുകളിൽ അസ്വാഭാവികമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണുക തുടങ്ങിയവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവഗണിക്കരുത്. ചില ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കണ്ണിന്റെ ചുവപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. എന്നാൽ അലർജി, ഉറക്കക്കുറവ്, കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത, പൊടി തുടങ്ങിയവയും കണ്ണ് ചുവക്കാൻ കാരണമാകും. മൂക്കൊലിപ്പ്, അലർജി, ജലദോഷം തുടങ്ങിയവയും മൂക്കും കണ്ണും ചുവക്കാൻ ഇടയാക്കും. അതിനാൽ ഈ ലക്ഷണം മാത്രം കണ്ട് നിഗമനത്തിലെത്താതെ മറ്റ് പെരുമാറ്റ മാറ്റങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് കൂടി നോക്കണം.
5. പെട്ടെന്നുള്ള സ്വഭാവമാറ്റം: കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രകടമായ മാറ്റം വരുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സൂചനകളിലൊന്നാണ്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രകോപിതനാകുക, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുക, വീട്ടുകാരോട് മോശമായി പെരുമാറുക, അമിതമായ രഹസ്യസ്വഭാവം കാണിക്കുക, ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും മറ്റുചിലപ്പോൾ കടുത്ത അസ്വസ്ഥതയോടെയും പെരിമാറുക തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം ചിലരിൽ മാനസികാവസ്ഥയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാൽ കൗമാരത്തിലെ ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങളും മാനസിക സമ്മർദവും മറ്റ് നിരവധി കാരണങ്ങളും ഇത്തരം സ്വഭാവമാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടാകാം.
ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ശാന്തമായ സമയത്ത് ക്ഷമയോടെ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കണം. കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, പഠനം, സ്കൂൾ ജീവിതം എന്നിവയിൽ അടുത്തിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പല ലക്ഷണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കാണുകയോ മാറ്റങ്ങൾ തുടരുകയോ ചെയ്താൽ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ, മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരിവിമുക്ത ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ എന്നിവരുടെ സഹായം തേടുക.
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