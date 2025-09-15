Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 4:30 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 4:30 PM IST

    ജില്ലയിൽ പനി വ്യാപകം; മഞ്ഞപ്പിത്തവും ഡെങ്കിപ്പനിയും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു

    ജില്ലയിൽ പനി വ്യാപകം; മഞ്ഞപ്പിത്തവും ഡെങ്കിപ്പനിയും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു
    കൊ​ല്ലം: മ​ഴ മാ​റി​നി​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ വൈ​റ​ൽ പ​നി​ക​ളും സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ​ട​രു​ന്നു. ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം 12,004 പേ​ർ പ​നി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ.​പി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, 302 പേ​രെ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ​ന​മാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​നെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ജി​ല്ല​യി​ൽ 63 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ ഗ​വ. ജ​വാ​ഹ​ർ ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ രോ​ഗം പ​ട​ർ​ന്ന​ത് സ്കൂ​ളി​ലെ കി​ണ​ർ വെ​ള്ളം വ​ഴി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളം ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യും വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്ക​ൽ നീ​ളാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ന​കം 20 ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത​ബാ​ധ മൂ​ലം ചേ​രി​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ മ​രി​ച്ച​തും ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി​യും ജി​ല്ല​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം മാ​ത്രം 83 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​നി ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​ട്ടും പ​ല​രും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം വൈ​കു​ക​യും അ​വ​സ്ഥ ഗു​രു​ത​ര​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ലും ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    എ​ങ്കി​ലും കൊ​തു​കു നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ സു​താ​ര്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​തു​കു​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. പ​നി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ്ഥി​തി ഗു​രു​ത​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നീ​ളു​ന്ന പ​നി അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം തേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​ഴ മാ​റി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ശു​ദ്ധ​ജ​ല സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ മ​ലി​ന​ജ​ലം ക​ല​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കി​ണ​റു​ക​ളും കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:Kollam NewshepatitisHealth NewsDengu Fever
    News Summary - fever spreads makes threats in kollam
