ആഫ്രിക്കയെ വിറപ്പിച്ച് എബോള: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വ്യാപനം: കോംഗോയ്ക്ക് പുറമെ നൈജീരിയയിലും കെനിയയിലും സജീവം

ആഫ്രിക്കയെ വിറപ്പിച്ച് എബോള: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വ്യാപനം: കോംഗോയ്ക്ക് പുറമെ നൈജീരിയയിലും കെനിയയിലും സജീവംtext_fields
ജനീവ: ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട അതിമാരകമായ എബോള വൈറസ് ബാധ മറ്റ് നാല് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പടർന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ എബോള വ്യാപനമാണിതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മുൻപത്തെ ഏത് രോഗബാധയേക്കാളും വേഗത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മധ്യ, പടിഞ്ഞാറൻ, കിഴക്കൻ മേഖലകളിലായി മൂന്ന് ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് വൈറസ് ഇതിനകം പടർന്നുപിടിച്ചത്.
അംഗീകൃത വാക്സിനോ മരുന്നുകളോ നിലവിലില്ലാത്ത, അപൂർവവും അതീവ മാരകവുമായ 'ബുണ്ടിബുഗ്യോ' വൈറസാണ് ഈ രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണം. മെയ് പകുതിയോടെ കിഴക്കൻ കോംഗോയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ വ്യാപനത്തിൽ, രോഗബാധയേറ്റ 9,500 പേരിൽ 4,600-ലധികം ആളുകൾ ഇതിനകം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. കൃത്യമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പരിശോധനകളുടെയും അഭാവമാണ് അതിർത്തികൾ കടന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് രോഗം പടരാൻ പ്രധാന കാരണമായതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം
നൈജീരിയ (പുതിയ കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു): രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്ന് തലസ്ഥാനമായ അബൂജയിലെത്തിയ യുവതിയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒക്ടോബർ ഏഴിന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ഇവരെ ഒക്ടോബർ 11-ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് എബോളയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. യുവതിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട 44 പേരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- കെനിയ (ഒമ്പത് കേസുകൾ): ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് കോംഗോയിൽ നിന്ന് ഉഗാണ്ട വഴി തലസ്ഥാനമായ നെയ്റോബിയിലെത്തിയ യുവാവിലാണ് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ആദ്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അന്ന് തന്നെ ഇയാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കളായ നാല് പേർക്കും നാല് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കെനിയയിൽ ആകെ കേസുകൾ ഒമ്പതായി ഉയർന്നു. 134 പേർ നിലവിൽ ക്വാറന്റൈനിലാണ്.
- ഉഗാണ്ട (വ്യാപനം അവസാനിച്ചു): അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ കോംഗോ സ്വദേശികളായ രോഗികളിലൂടെ ഉഗാണ്ടയിൽ 20 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ട് പേർ മരണപ്പെടുകയും 18 പേർ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു. കർശന നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് ഉഗാണ്ടയെ എബോള മുക്തമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു.
- ഫ്രാൻസ് (ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്തെ ഏക കേസ്): കോംഗോയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജൂണിൽ ഫ്രാൻസിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഒരു ഡോക്ടർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് രോഗമുക്തി നേടി ജൂലൈ നാലിന് ആശുപത്രി വിട്ടു.