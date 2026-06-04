എബോള വ്യാപനം തുടരുന്നു; ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്രമണം, ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു

എബോള വ്യാപനം തുടരുന്നു; ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്രമണം, ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗികൾ രക്ഷപ്പെട്ടുtext_fields
കിൻഷാസ: ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിൽ എബോള വ്യാപനം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് പടരുന്നു. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളും, ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗികൾ കൂട്ടത്തോടെ രക്ഷപ്പെടുന്നതും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
തെക്കൻ കിവു പ്രവിശ്യയിലെ കറ്റാന എന്ന സ്ഥലത്ത് എബോള ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒരാളുടെ മൃതദേഹം സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. അക്രമിസംഘം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം തട്ടിയെടുത്തതോടെ സംസ്കരണ നടപടികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി. ഈ സംഭവം വൈറസ് പടരാൻ കാരണമാകുമെന്നും, രോഗം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പകരാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഇറ്റൂരി പ്രവിശ്യയിൽ എബോള കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പുതിയ ആരോഗ്യ മേഖലയായ റിംബയിലേക്ക് വൈറസ് വ്യാപനം എത്തിയത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്ത് എബോള ബാധിച്ച 25-ാമത്തെ മേഖലയായി മാറി. സായുധ സംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഈ മേഖലകളിൽ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ദുരിതാശ്വാസ സംഘങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. കൂടാതെ, ഇറ്റൂരിയിലെ ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗികൾ ചാടിപ്പോയതും സ്ഥിതിഗതികൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു.
ദേശീയ പൊതുജനാരോഗ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇതുവരെ 363 സ്ഥിരീകരിച്ച എബോള കേസുകളും 62 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ രണ്ടിന് മാത്രം 19 പുതിയ കേസുകളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൂന്ന് പ്രവിശ്യകളിലായി 4,200ഓളം പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇവരിൽ പകുതിയിൽ താഴെ പേരെ മാത്രമേ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. രോഗബാധിതരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിലെ പോരായ്മ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. നിലവിൽ 46% ആളുകളെ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് 95% എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്താണ്.
എബോള കോംഗോയുടെ അതിർത്തികൾ കടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. യുഗാണ്ടയിൽ 15 കേസുകളും ഒരു മരണവും ഇതിനകം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധിതനായ ഒരു യാത്രക്കാരൻ യു.എ.ഇ സന്ദർശിച്ച ശേഷം യുഗാണ്ടയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളിലെ കാലതാമസവും, ഭാരതീയ രീതിയിലുള്ള സംസ്കരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമൂഹത്തിനുള്ള എതിർപ്പും രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് പ്രധാന തടസ്സങ്ങളായി തുടരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register