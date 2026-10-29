തണുപ്പുകാലത്ത് തൈര് കഴിച്ചാൽ ജലദോഷവും ചുമയും വരുമോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

തണുപ്പുകാലത്ത് തൈര് കഴിച്ചാൽ ജലദോഷവും ചുമയും വരുമോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾtext_fields
തണുപ്പുകാലത്ത് തൈര് കഴിക്കുന്നത് ജലദോഷത്തിനും ചുമക്കും കാരണമാകുമെന്ന ധാരണ ചിലർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത മിക്കവർക്കും ശൈത്യകാലത്തും തൈര് കഴിക്കാം. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ, കാൽസ്യം തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകളും തൈരിലുണ്ട്. അതേസമയം, എപ്പോൾ, എത്ര അളവിൽ കഴിക്കുന്നു എന്നതും വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും അനുസരിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം.
തൈരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ പേശികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചക്കും സഹായിക്കുന്നു. എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ കാൽസ്യവും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. തൈരിലെ ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകൾ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണക്കുകയും ചിലരിൽ ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ കുറക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ, എല്ലാ തൈര് ഉൽപന്നങ്ങളിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളോ ഒരേ അളവിലുള്ള പോഷകങ്ങളോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.
തണുപ്പുകാലത്ത് തൈര് കഴിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ജലദോഷമോ ചുമയോ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളില്ല. എന്നാൽ, ചിലർക്ക് തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥത വർധിക്കുന്നതായി തോന്നാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽനിന്ന് എടുത്ത ഉടൻ കഴിക്കുന്നതിനുപകരം സാധാരണ താപനിലയിലെത്തിയശേഷം കഴിക്കാം. പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അലർജിയോ ദഹനപ്രശ്നങ്ങളോ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടണം.
പഞ്ചസാര അധികമായി ചേർത്ത തൈര് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് പകരം പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്ത സാധാരണ തൈര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അളവിലും ശ്രദ്ധ വേണം. തൈര് കഴിച്ചതിനുശേഷം വയറുവീക്കം, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പതിവായി അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഉപയോഗം കുറക്കുകയോ ആരോഗ്യവിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശം തേടുകയോ ചെയ്യണം. തൈര് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകാമെങ്കിലും സമീകൃതാഹാരത്തിനും ആവശ്യമായ വ്യായാമത്തിനും പകരമല്ല.