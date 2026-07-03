തലവേദന എപ്പോഴും വെറുമൊരു വേദന മാത്രമായിരിക്കില്ല, തലച്ചോറ് തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കാം; ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുതാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?text_fields
നമ്മെ എല്ലാം പലപ്പോഴും അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് തലവേദന. എന്നാൽ അത് വെറുമൊരു തലവേദന മാത്രമായി കണ്ട് അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വേദനാസംഹാരികളിൽ അഭയം തേടും. എന്നാൽ തലവേദന എപ്പോഴും വെറുമൊരു വേദന മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ലെന്നും, ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് സൂചന നൽകുന്നതായിരിക്കാമെന്നും ന്യൂറോസർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മിക്ക തലവേദനകളും നിരുപദ്രവകരമായിരിക്കും. സമ്മർദം, ഉറക്കക്കുറവ്, നിർജ്ജലീകരണം, ഭക്ഷണമൊഴിവാക്കൽ, അമിതമായി സ്ക്രീൻ നോക്കൽ എന്നിവ കാരണം തലവേദനയുണ്ടാവാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ അനുഭവപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തലവേദന അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവഗണിക്കരുത്. അത് അപകടം ചെയ്യും. കൃത്യസമയത്ത് അത് തിരിച്ചറിയുകയും ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഡോ. അരുൺ ഉമ്മന്റെ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന്
തലച്ചോറ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്
മിക്ക തലവേദനകളും നിരുപദ്രവകരമാണ്. സമ്മർദ്ദം, മോശം ഉറക്കം, നിർജ്ജലീകരണം, ഭക്ഷണമൊഴിവാക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി സ്ക്രീൻ സമയം എന്നിവയാവാം കാരണം. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മുമ്പ് അനുഭവിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുകയോ, ഭയം ഉളവാക്കുകയോ, അസ്വസ്ഥതയും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. അവിടെയാണ് അപകടം നിലനിൽക്കുന്നത്. കാരണം സാധാരണ തലവേദനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിലത് ജീവന് ഭീഷണിയായ എന്തെങ്കിലും സൂചന നൽകുന്നവയാണ്. തലവേദന പലപ്പോഴും ശരീരം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും അവയെ അവഗണിക്കാതിരിക്കുകയെന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ വ്യക്തമാക്കി.
വേദനിക്കുന്നയിടം നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്?
തലവേദനയുടെ സ്ഥാനം മാത്രം പൂർണ്ണമായി പറയാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അത് സൂചനകൾ നൽകും.
* നെറ്റിയിലെ തലവേദന
ഇത് പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ തലവേദന, സൈനസൈറ്റിസ്, ദീർഘനേരം സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുന്നത്, മാനസീകസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ മോശം ഉറക്കം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുന്നോട്ട് കുനിയുമ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് മൂലമുള്ള തലവേദന കൂടുതൽ വഷളാകുകയും മുഖത്തെ സമ്മർദ്ദം, മൂക്കിലെ തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കടപ്പ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. പലരും ഇതിനെ നെറ്റിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഇറുകിയ ബാൻഡ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള വേദനയെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
* വൺ സൈഡ് ത്രോബിങ് ഹെഡേയ്ക്ക് (തലയുടെ ഒരു വശത്ത് വിങ്ങുന്ന വേദന)
ഇത് മൈഗ്രേനിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് ലക്ഷണമാണ്. ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, പ്രകാശത്തോടും ശബ്ദത്തോടുമുള്ള സംവേദനക്ഷമത, ചിലപ്പോൾ 'ഓറ' ( Aura) എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാഴ്ച മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയോടൊപ്പം ഇത് വരാം. പല രോഗികൾക്കും, ഇത് വെറും വേദനയല്ല - അത് ശമിക്കുന്നതുവരെ ദൈനംദിന ജീവിതം പോലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന, പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്.മൈഗ്രെയ്ൻ ബാധിച്ച ഏകദേശം 30% രോഗികൾക്ക് 'ഔറ' അനുഭവപ്പെടാം.
കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള വേദന
ഒരു കണ്ണിനു പിന്നിലുള്ള കഠിനമായ, കുത്തുന്ന വേദന ഒരു ക്ലസ്റ്റർ തലവേദനയെ സൂചിപ്പിക്കാം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും തീവ്രമായ വേദനകളിൽ ഒന്നാണിത്. കണ്ണ് ചുവക്കുകയും കണ്ണുനീർ വരികയും ചെയ്യാം. അതേ വശത്തെ മൂക്ക് അടഞ്ഞതുപോലെ തോന്നിയേക്കാം. ഇത് വളരെ കഠിനമായതിനാൽ ആളുകൾ പെട്ടന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
* തലയുടെ പിൻഭാഗം
തലയുടെ പിൻഭാഗത്തുള്ള വേദന സാധാരണയായി കഴുത്തിലെ പേശികളുടെ പിരിമുറുക്കം, തെറ്റായ ഇരിപ്പോ നിൽപ്പോ (മോശം പോസ്ചർ), സെർവ്വിക്കൽ നട്ടെല്ല് പ്രശ്നങ്ങൾ (Cervical Spondylitis) അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ തലവേദന എന്നിവ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയോ അസാധാരണമാംവിധം കഠിനമാണെന്ന് തോന്നുകയോ ചെയ്താൽ, ഇത് ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ രക്തസ്രാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. ഇത്തരം സാചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതുണ്ട്.
* തല മുഴുവൻ വേദന
വൈറൽ രോഗങ്ങൾ, പനി, നിർജ്ജലീകരണം, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ മർദ്ദം എന്നിവയുമായി തലമുഴുവനും ഉൾപ്പെടുന്ന തലവേദന ഉണ്ടാകാം.
ഓർക്കുക, തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥാനം മാത്രം നോക്കി കാരണം കണ്ടെത്താനാകില്ല. തലവേദന എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു, എത്ര കഠിനമാണ്, അതിനൊപ്പം വരുന്ന മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ
താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം തലവേദന വന്നാൽ, അത് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കരുത്. ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുക.
1. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം തലവേദന
സെക്കൻഡുകൾക്കോ മിനിറ്റുകൾക്കോ ഉള്ളിൽ പരമാവധി തീവ്രതയിലെത്തുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള, സ്ഫോടനാത്മകമായ തലവേദന, തലച്ചോറിനുള്ളിൽ പൊട്ടുന്ന തലച്ചോറിന്റെ അനൂറിസത്തിന്റെയോ രക്തസ്രാവത്തിന്റെയോ ലക്ഷണമാകാം.
2. ബലഹീനതയോ പക്ഷാഘാതമോ ഉള്ള തലവേദന
മുഖം, കൈ, കാല് എന്നിവയിലെ ബലഹീനത, സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അസന്തുലിതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവയുമായി തലവേദന വന്നാൽ, അത് ഒരു സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ രക്തസ്രാവമാകാം. ഇതൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്.
3. പനിയും കഴുത്ത് കാഠിന്യവും(മുറുകൽ) ഉള്ള തലവേദന
ഈ സംയോജനം തലച്ചോറിനു ചുറ്റുമുള്ള ഗുരുതരമായ അണുബാധയായ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ സൂചിപ്പിക്കാം, അടിയന്തിര ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്.
4. തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള തലവേദന
ചെറിയതായി തോന്നുന്ന വീഴ്ച പോലും ചിലപ്പോൾ തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമാകും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം നേർപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരിൽ. പരിക്കിനു ശേഷം തലവേദന വഷളാകുകയാണെങ്കിൽ അത് നിരുപദ്രവകരമാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്.
5. അതിരാവിലെ തലവേദന
ആഴ്ചകളോളം സാവധാനം വഷളാകുന്ന തലവേദന, ഉണരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോശമായി കാണപ്പെടുന്നത്, ഛർദ്ദി അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച മങ്ങൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് ( Hydrocephalus) മൂലം തലച്ചോറിനുള്ളിൽ വർദ്ധിച്ച സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം.
6. മധ്യവയസ്സിനു ശേഷം പുതിയ തലവേദന.
40- 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത തലവേദന അവഗണിക്കരുത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക.
7. അപസ്മാരത്തോടുകൂടിയ തലവേദന
തലയിൽ പരിക്കേറ്റതിന് ശേഷമോ, അപസ്മാരമോ ((ഫിറ്റ്സ്)) ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള ഏത് തലവേദനയ്ക്കും അടിയന്തിര വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യമാണ്.
8. കാഴ്ചയിൽ മാറ്റങ്ങളോടെയുള്ള തലവേദന
ഇരട്ട കാഴ്ച, പെട്ടെന്നുള്ള അന്ധത, അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ മങ്ങിയ കാഴ്ച എന്നിവ തലയോട്ടിക്കുള്ളിലെ മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം, പക്ഷാഘാതത്തിന്റെയോ, കണ്ണിനെയോ തലച്ചോറിനെയോ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥകളുടെയോ ലക്ഷണമായിരിക്കാം.
9. സ്ഥിരമായ ഛർദ്ദി
വയറ്റിലെ അസുഖമില്ലാതെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഛർദ്ദി, പ്രത്യേകിച്ച് തലവേദനയോടൊപ്പം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, തലയോട്ടിക്കുള്ളിലെ മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളമായിരിക്കാം.
10. തുടർച്ചയായ നേരിയ തലവേദന
ചില തലവേദനകൾ വളരെ സൗമ്യമായി ആരംഭിച്ച്, പക്ഷേ ക്രമേണ തീവ്രത വർദ്ധിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ തലവേദനയായി മാറുന്നു. ഇത്തരം തലവേദനകൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾ പോലെ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ ചില വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. കൂടാതെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഛർദ്ദി, ബലഹീനത, കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം പോലുള്ള മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം.
എപ്പോഴാണ് ബ്രെയിൻ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്?
നിങ്ങളുടെ തലവേദന ഇനിപ്പറയുന്നവയാണെങ്കിൽ ഇമേജിംഗ് പ്രധാനമാണ്
* പെട്ടെന്നുള്ളതും കഠിനവുമായത്
* നിങ്ങളുടെ പതിവ് തലവേദനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായത്
* നാഡീസംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ
* ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ ക്രമേണ വഷളാകുന്നത്
* ആഘാതത്തിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത്
* അപസ്മാരം (ഫിറ്റ്സ്) ഉണ്ടാകുകയോ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ
ജീവിതശൈലി തലവേദന തടയാൻ കഴിയുമോ?
ഉത്തരം “അതെ” എന്നാണ്.
ലളിതമായ ശീലങ്ങളിലൂടെ പല തലവേദനകളും കുറയ്ക്കാനോ തടയാനോ കഴിയും:
* പതിവ് ഉറക്കരീതികൾ നിലനിർത്തുകയും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.
* ശരീരത്തിൽ നല്ല ജലാംശം നിലനിർത്തുക.
* ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കരുത്.
* കഫീൻ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുക.
* പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക.
* വിശ്രമ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെയോ ധ്യാനത്തിലൂടെയോ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക.
* ദീർഘനേരം സ്ക്രീൻ എക്സ്പോഷർ ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക, നല്ല പോസ്ചർ നിലനിർത്തുക.
* ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
* ഉറക്കക്കുറവ്, നിർജ്ജലീകരണം, ചില ശബ്ദങ്ങൾ, വെളിച്ചങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മണം, ചില ഭക്ഷണം മുതലായവ പോലുള്ള മൈഗ്രെയ്ൻ ട്രിഗറുകൾ തിരിച്ചറിയുക.
ശ്രദ്ധിക്കുക
നിങ്ങളുടെ തലവേദന പെട്ടെന്ന്, കഠിനമായി, ബലഹീനത, പനി, അപസ്മാരം, തുടർച്ചയായ ഛർദ്ദി, ആശയക്കുഴപ്പം, കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടൽ, അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നുള്ളവ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, അത് സ്വയം ശമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കാത്തിരിക്കരുത്. കൂടാതെ അതിനെ "മറ്റൊരു തലവേദന" എന്ന് തള്ളിക്കളയരുത്. ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുക. നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയം സ്ഥിരമായ വൈകല്യം തടയാൻ സഹായിക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register