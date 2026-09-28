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    ‘എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്’; നായകളെ കുറിച്ച് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ

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    Dogs Can Recognize Words From Human Speech
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    മനുഷ്യന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും വാക്കുകളെ പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ചറിയാൻ നായകളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ. ഹംഗറിയിലെ എൽറ്റെ സർവകലാശാലയിലെ ന്യൂറോഇത്തോളജി വിഭാഗം ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ നിർണായക വിവരമുള്ളത്.

    മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളുടെ ഘടനയും താളവും മനസ്സിലാക്കിയാണ് നായകൾ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ശാസ്ത്രലോകത്ത് ‘കൺസൊനൻറ് ബയാസ്’(Consonant Bias) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സവിശേഷത മനുഷ്യരിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. 20 മനുഷ്യരിലും 20 വളർത്തുനായകളിലും ഇഇജി(ഇ.ഇ.ജി) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗവേഷകർ ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്. മനുഷ്യന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ നായകളുടെ മസ്തിഷ്ക തരംഗങ്ങൾ വാക്കുകളുടെ താളത്തിനൊപ്പം കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിച്ചു.

    ചെറുപ്പകാലത്ത് മനുഷ്യരുമായി കൂടുതൽ ഇടപഴകാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത, തെരുവുകളിലോ മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ കഴിഞ്ഞ നായകളിലും ഈ കഴിവ് ഒരേപോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. ജന്മനാ തന്നെയുള്ള ഭാഷാ ശേഷി കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ സംസാരം നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്നതിലൂടെ മസ്തിഷ്കം തനിയെ ഈ പാറ്റേണുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഓരോ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളെയും വേർതിരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നായകൾ അക്ഷരങ്ങളെയാണ് അവയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റായി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

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    News Summary - Dogs Can Recognize Words From Human Speech
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