cancel By രാധാകൃഷ്ണൻ തിരൂർ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണെടുത്ത്​ ഏതാനും മിനിറ്റ്​ ചിലവഴിച്ചാൽ തന്‍റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചും രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ജനകീയമാകുന്നു. 25 വർഷത്തോളമായി കോഴിക്കോട്​ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സീനിയർ ന്യൂറോളജിസ്റ്റായി സേവനമനുഷ്​ഠിക്കുന്ന ഡോ. കെ. ഉമ്മർ രൂപകൽപന ചെയ്ത ‘ആപ്പ്​’ വഴിയാണ്​ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും അവക്കുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച്​ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ, ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, അർബുദം, പക്ഷാഘാതം, അൾഷിമേഴ്​സ്​, പാർക്കിൻസൺ, വൃക്കരോഗം തുടങ്ങിയവ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്​ സാമൂഹികനന്മ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിക്ക്​ രൂപം നൽകിയത്​. നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിച്ചുമാറ്റാവുന്ന പല രോഗങ്ങളും ഇന്ന്​ ഗുരുതാരാവസ്ഥയിലെത്തിയശേഷമാണ്​ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത്​. ഇവയിൽ പലതും രോഗികളുടെ ജീവൻതന്നെ അപകടത്തലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തി ചികിത്സയിലൂടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനാവുന്നു എന്നതാണ്​ തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ സംവിധാനത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ഡോ. കെ. ഉമ്മർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചോദ്യാവലിക്ക്​ നേരെ ‘ഉണ്ട്​ (YES)’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഇല്ല (NO)’ എന്ന്​ രേഖപ്പെടുത്തിയാല​ുടൻ വ്യക്​തികളുടെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചുള്ള സാമാന്യ വിവരങ്ങൾ വാട്​സാപ്പിൽ ലഭ്യമാവും. രോഗസാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ അതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും. ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഉപചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശാസ്​ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്താണ്​ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്​തിയുടെ രോഗാവസ്ഥകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്​. ഭക്ഷണ രീതി, വ്യായാമം, ലഹരിഉപയോഗം, പാരമ്പര്യരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, പ്രമേഹം, രക്​തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ്​ വിശകലനത്തിന്​ വിധേയമാക്കുക​. സമൂഹത്തിലെ സാധാരക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഉപകാരപ്പെടണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്​ സൗജന്യമായി ഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്​​. രോഗങ്ങളും രോഗസാധ്യതയും കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വാട്​സ്​ ആപ്പ്​ വഴി നൽകുകയും ചെയ്യും​. വളരെ സാധാരണക്കാരായ വ്യക്​തികൾക്ക്​ പേലും എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ലളിതമായ രീതിയിലാണ്​ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്​ എന്നതും ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്​. ചോദ്യവലിയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്​തികൾ അവരുടെ പേര്​, ഇനീഷ്യൽ, വയസ്സ്​, ഉയരം, തൂക്കം, ഇ-മെയിൽ ഐ.ഡി, വിലാസം, സ്​ഥലപ്പേര്​ എന്നിവ മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാവും. ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത്​ ഒരു പ്ര​േത്യകതരം രോഗത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായുണ്ടോ എന്നറിയാൻ മാത്രമാണ്​ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്​. അതേസമയം ഇതിലൂടെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ തികച്ചും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ചോദ്യാവലിയിലെ എല്ലാ കോളവും പൂരിപ്പിച്ചശേഷം സബ്​മിറ്റ്​ ചെയ്ത്​കഴിഞ്ഞാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വ്യക്​തിയുടെ ഫോണിലെ വാട്​സാപ്പിൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും വിശദമായി ലഭിക്കും. അതിനനുസരിച്ച്​ വ്യക്​തിക്ക്​ ജീവിത ശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കും. 2016-ൽ കോഴിക്കോട് പഴയങ്ങാടി കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ രൂപവത്​കരിച്ച ‘സമർപ്പണം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്’ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ കീഴിലാണ് മറ്റ്​ സേവനങ്ങളോടൊപ്പം​ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ബോധവത്​കണവും നടന്നുവരുന്നത്​. അബുദബിൽ വെച്ച്​ നടന്ന ‘വേൾഡ്​ സ്​ട്രോക്ക്​ കോൺഫ്രൻസ്​-24’ ൽ ​പ​ങ്കെടുക്കവെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പക്ഷാഘാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ‘സമർപ്പണം’ എറെ മികച്ചതും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന്​ ഡോ. ഉമർ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ്​ലാൻഡ്​ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന AUT National Institute for Stroke and Applied Neurosciences എന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ്​ ‘സ്​ട്രോക്ക്​ റിസ്​കോമീറ്റർ’ എന്ന ആപ്പ്​ വേൾഡ്​ സ്​ട്രോക്ക്​ കോൺഫ്രൻസിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്​. ‘സമർപ്പണ’ത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്​ അറിഞ്ഞ ഈ വിദേശ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ സഹകരണ വാഗ്​ധാനം ചെയ്തിട്ടു​​​​ണ്ടെന്നും അതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും ഡോ. ഉമർ അറിയിച്ചു. https://samarppanam.com/user/survey എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്​ ഉത്തരം നൽകി ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ അറിയാം Show Full Article

Disease can be detected early through WhatsApp; Can be treated